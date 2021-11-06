建築工姦繼女案 母稱剛來港不懂報警

「一家人唔使咁大件事」 兩度原諒

控方案情，案發時間介乎2015年8月至2019年12月，涉及女童X（案發時11至15歲）及女童Y（案發時8至9歲）。

兩名事主的母親M（39歲）供稱，與兩名女兒的生父離婚後，2013年與被告在內地結婚。2018年7至8月期間，在香港工作的被告，休假到M在廣東省汕尾巿的家中居住，M上班時，被告與兩名女兒留家。

被告同年9月回港後，X向母親投訴，某天Y出外玩耍，留她與被告在家，其間被告拉她入房間，脫去她的衫褲摸她的胸部，強迫她口交並強姦她，又稱因擔心遭被告打，不敢揭發事件。M隨即致電被告對質，斥被告「禽獸不如」，被告起初否認，其後稱「下次唔敢」，請求M原諒。M供稱當時不知所措，「大女要面，我都要面，唔知點樣報警」，最終原諒被告。

三母女於2019年先後來港定居，次女Y同年稱目睹被告非禮X，M當時「激到暈」，再與被告對質，稱要報警處理，被告則說「一家人好好地，點解會搞到咁樣」，M供稱當時「啱啱嚟香港，人生路不熟，唔知點樣報警」，驚慌失措下再次原諒被告。

同年12月，被告與兩名繼女回內地過聖誕。在港的M從胞姊口中得知X再遭性侵，遂向社工求助並報警。審訊下周一續。

【案件編號：HCCC 309/20】