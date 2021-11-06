地盤工認虐低智女兒 官：隻耳瘀晒點落到手

【明報專訊】31歲男地盤工涉於今年8月初在住所虐打智力有問題的7歲女兒，導致其左面及背部有瘀傷，男子昨日在東區裁判法院承認一項對所看管兒童或少年人故意襲擊罪。庭上披露，被告於2019年涉嫌虐打其長子而須簽保守行為。主任裁判官嚴舜儀表示，「爸爸（被告）你必須知道，自2019年起已畀協助（心理輔導）你」，反問「成隻耳瘀晒，你點能夠對自己個囡咁樣落手法？」下令將被告還押至11月19日判刑，其間索取一系列報告。
因滬配套不足來港 前年虐子簽保
辯方求情稱，被告與太太在女兒出生前已獲醫生告知胎兒有患唐氏綜合症風險，最終不忍放棄生命而誕下女兒，女兒自小智力有問題，因上海配套不足而舉家來港。礙於夫婦與家人關係疏離，二人需輪流照顧3名子女，他任職夜間保安、兼職地盤燒焊工幫補家計，太太則於日間為學生補習。
辯方續稱，今年8月2日正值暑假期間，被告須獨力照顧3名在家的子女，惟女兒先後在房間地上及廁板上小便，令被告沮喪，一時未能控制情緒下動手，望法庭考慮他認罪有悔意，對女兒無造成永久傷害而寬大處理。
定期心理輔導 官不解仍再犯
嚴官聞言稱，被告2019年涉虐打長子後已定期接受心理輔導及獲社署介入，不解被告為何再犯案，翻看本案女童傷勢照片，直指「唔係打佢手打佢腳，係打佢個頭呀！成隻耳仔瘀晒」，况且女童智力較常人低，事件對其影響或未完全浮現，法庭有責任保護小朋友，會考慮監禁式刑罰，但會索取背景、感化及社會服務令報告再判刑。
案情稱，被告與台灣籍太太育有兩子一女，兩名兒子現年8歲及3歲，7歲女兒有言語精神障礙及發展遲緩，一家自2018年起居於西營盤一單位。今年8月2日，太太發現女兒的面及背部有瘀傷，遂與被告對質，被告稱女兒頑皮惹他生氣於是動手，太太帶女兒到瑪麗醫院驗傷，留院數天後出院。被告同月9日被捕，警誡下稱因女兒在地小便故徒手打她六下。