地盤工認虐低智女兒 官：隻耳瘀晒點落到手

因滬配套不足來港 前年虐子簽保

辯方求情稱，被告與太太在女兒出生前已獲醫生告知胎兒有患唐氏綜合症風險，最終不忍放棄生命而誕下女兒，女兒自小智力有問題，因上海配套不足而舉家來港。礙於夫婦與家人關係疏離，二人需輪流照顧3名子女，他任職夜間保安、兼職地盤燒焊工幫補家計，太太則於日間為學生補習。

辯方續稱，今年8月2日正值暑假期間，被告須獨力照顧3名在家的子女，惟女兒先後在房間地上及廁板上小便，令被告沮喪，一時未能控制情緒下動手，望法庭考慮他認罪有悔意，對女兒無造成永久傷害而寬大處理。

定期心理輔導 官不解仍再犯

嚴官聞言稱，被告2019年涉虐打長子後已定期接受心理輔導及獲社署介入，不解被告為何再犯案，翻看本案女童傷勢照片，直指「唔係打佢手打佢腳，係打佢個頭呀！成隻耳仔瘀晒」，况且女童智力較常人低，事件對其影響或未完全浮現，法庭有責任保護小朋友，會考慮監禁式刑罰，但會索取背景、感化及社會服務令報告再判刑。

案情稱，被告與台灣籍太太育有兩子一女，兩名兒子現年8歲及3歲，7歲女兒有言語精神障礙及發展遲緩，一家自2018年起居於西營盤一單位。今年8月2日，太太發現女兒的面及背部有瘀傷，遂與被告對質，被告稱女兒頑皮惹他生氣於是動手，太太帶女兒到瑪麗醫院驗傷，留院數天後出院。被告同月9日被捕，警誡下稱因女兒在地小便故徒手打她六下。

【案件編號：ESCC1714/21】