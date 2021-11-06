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住所公司藏19械3600彈 攜上膛槍出街漢囚7年

【明報專訊】47歲男子前年2月在旺角被警方截查，身上搜出已上彈手槍，其後再在其住所及辦公室發現共19支槍支、逾3600發子彈及6瓶火藥。被告在警誡下承認因「外面很危險」，管有槍械自衛，昨於高院承認無牌管有槍械或彈藥罪等4罪。辯方求情稱，被告視槍械為藝術品，甚至自行製作槍支及子彈，無意使用槍械傷人。暫委法官黎婉姫判刑時指出，被告在公眾地方管有已上彈的手槍，家中槍械亦未有妥善鎖好，是加刑因素，惟接納被告無意使用槍械作暴力用途，考慮他開審前認罪，判囚7年。

旺角截查搜出 求情稱只藏不用

案發時任職資訊科技行政經理的被告李重民（47歲），被控3項無牌管有槍械或彈藥罪，以及一項管有炸藥罪。案情指稱，被告於2019年2月21日在旺角塘尾道一幢工業大廈遇到截查，警員在他身上、沙田愉翠苑的住所及新蒲崗的辦公室，合共搜出14支自動手槍、4支自動長槍、1支氣槍、3631發子彈及6瓶火藥。

自製槍支子彈 指上膛始算槍

辯方求情稱，案件與社會事件無關，被告無政治聯繫，他喜愛槍械至癡迷程度，有自行製作槍支，搜出的火藥亦是用於製作子彈，惟無意利用槍械傷人，亦妥善保存收藏品，形容他管有槍械僅作收藏用途，「比常人駕車的風險還要小」。而被告認為未上彈的槍械並不完整，無異於一塊金屬，故所有管有的槍械均上彈。至於被告為何攜帶已上彈的手槍外出，辯方解釋被告打算替換辦公室內的槍支，遇到截查時一時焦急，才稱管有槍械自衛。

家中槍械未鎖好 官：加刑因素

辯方另呈上的29封由被告的10歲女兒、前妻、同事等撰寫的求情信，稱被告是個好父親，待人友善，時常鼓勵年輕下屬，形容他是正直的男子。

黎官判刑時稱，被告家中的槍械放在未上鎖的膠箱，可能有不法之徒取用，令家人暴露於風險之中，是加刑因素。惟接納被告有良好品格、熱心公益，亦相信他無意利用槍械作非法用途，最終判處被告監禁7年。

【案件編號：HCCC 169/21】

相關字詞﹕高等法院 管有炸藥 無牌管有槍械及彈藥

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