證人供辭矛盾 青年毀國旗罪脫

被告陳立凱（21歲），被控於2020年10月1日，分別於北角糖水道天橋、英皇道402-404號7-11便利店外及英皇道395號僑冠大廈A座出口外，公開及故意以毁損的方式侮辱9支國旗。

不肯定片中男子是被告

毁旗地點沒欄杆

裁判官王證瑜接納市民林偉業的證供，然而林偉業並不肯定在糖水道天橋上損壞國旗的男子，是否其後在天橋閉路電視中出現的人，加上閉路電視畫質不佳，法庭不能單憑片段判斷該男子正是被告。

至於另外兩項侮辱國旗罪，控方倚賴香港弘愛會主席曾卓兒的證供舉證。裁判官指曾卓兒在庭上供稱一名男子在英皇道7-11外截斷國旗的旗杆，惟她在書面供辭卻稱「男子將國旗拉扯至地下」，兩者說法有出入，而根據呈堂照片，7-11外的行人路根本沒有欄杆。至於男子是否手持鎅刀鎅國旗，曾卓兒的庭上證供與書面供辭不一。

裁判官考慮曾卓兒描述男子的破壞行為時存疑，而且涉案國旗是否由被告損壞亦有疑點，故裁定被告所有罪名不成立。

【案件編號：ESCC669/21】