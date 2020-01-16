FCC調查：逾九成受訪記者憂「假新聞法」

外交部駐港特派員公署及後發文，批評FCC肆意攻擊國安法、抹黑香港新聞自由，強調「世上沒絕對的、凌駕法律的新聞自由」，敦促FCC立即停止製造事端及插手香港事務。

不知紅線 稱港情况差過內地

FCC今年8月至10月就本港新聞自由狀况做問卷調查，收回99份回覆，當中70人為外媒員工，29人為本地傳媒新聞工作者。調查顯示83.8%受訪新聞工作者表示，自從國安法生效，整體工作環境惡化，一成半人稱沒有轉變，另有1人回覆「環境實際上有改善」。調查報告引述一名受訪者稱，「（香港）比內地更差，因為沒人知道紅線在哪」。

另86%受訪者指其訪問對象變得較不願意談敏感議題，報告引述受訪者稱：「很多消息人士已在獄中，部分離境到海外，其餘的人則聽律師建議遂拒絕接受外媒訪問；亦有受訪記者指消息人士仍樂意發言。」

對港府擬立「假新聞法」，分別約76%和15%受訪者稱對此「非常擔心」和「少許擔心」。46%受訪者稱因應本港新聞自由倒退，正考慮或計劃離開香港。FCC呼籲港府，要慎重考慮訂立「假新聞法」的影響，指不單關乎媒體，亦關乎香港新聞自由的國際聲譽。

瑞凱德指FCC首次發布這類問卷調查，有意將調查恆常化；又指調查結果反映本港對《基本法》列明可享有新聞自由的保證不足，須做更多來挽回新聞工作者信心。

外交部公署批製造事端

外交部駐港特派員公署昨發文批評FCC，指「所謂寥寥調查問卷」，是肆意攻擊國安法和抹黑香港的新聞自由，對此表示強烈不滿和堅決反對。公署稱國安法實施後，本港新聞發布系統的新聞媒體及從業者登記數量較去年增加，新聞從業者依法依規進行充分報道的權利「絲毫未受影響」。發言人稱，世上沒絕對的、凌駕法律的新聞自由；呼籲外媒在港從事新聞工作，必須嚴格遵守中國和香港特區法律，敦促FCC停止以任何藉口製造事端、插手香港事務。

另外，警方昨在facebook發文，指昨為「國安處舉報熱線」推出一年，已累計接獲逾20萬條信息。