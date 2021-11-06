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六四集結案 鄒幸彤：「今晚見」指受訪上鏡

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英、前支聯會副主席鄒幸彤和何桂藍，被指煽惑及參與去年六四未經批准集結一案，鄒幸彤昨在區院自辯稱，支聯會當時沒充裕時間就集會上訴，遂呼籲市民遍地開花，在任何地方自行點起燭光悼念，而她在facebook帖文稱「今晚見」，意思是市民可能透過傳媒鏡頭看見她。

鄒幸彤捧着文件應訊，她庭上供稱支聯會當時沒就禁止集會提上訴是因為時間不足，支聯會去年4月23日通知警方集會，至去年6月1日才收到警方反對通知書。

出席者是自己人 無法判斷市民參與

鄒質疑警方強行以公共衛生，包裝成公共安全為理由禁止集會，指警方從未提供防疫方案，以及不肯作實質討論。

鄒續指，支聯會其後提出應變方案，即網上集會、呼籲市民遍地開花悼念、在社交網站發帖，及支聯會成員自行悼念。她稱，與十多名成員是「自己人」在維園參與網上集會，無法判斷現場市民是否參加他們的集會，又指若市民手持蠟燭就等同集會，「成個香港都係一個集會，實在唔知界線」。

控方問鄒，為何她與多名被告站在噴水池附近，包括非支聯會常委的黎智英，鄒稱通常有友好的朋友走近，不會無緣無故趕走他們。

控方續問，鄒當天帖文中「你們這些今日必然會走出來的傻瓜們」的含義，鄒表示是向堅持悼念的香港人說，他們可在各區悼念。至於文末提到「我出門啦，今晚見」，她稱相信屆時會有傳媒採訪，市民可看到她上鏡，重申「堅持搞嘅六四集會係網上及圍內搞」。

【案件編號：DCCC857-875/20 等】

相關字詞﹕何桂藍 鄒幸彤 黎智英 明知而參與未經批准集結 煽惑他人明知而非法參與未經批准集結 六四集會

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