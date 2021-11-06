尖嘴暴動案引終院判辭 控方：以主犯從犯參與

控方表示，沒證據顯示被告有投擲汽油彈等實際行為，但會依賴環境證據，包括被告身處暴動現場，其裝束、裝備與示威者相似等，他們集結在現場以人多勢眾去鼓勵他人、互相支持或掩護，達至破壞社會安寧的共同目的。法官游德康認為應該由法庭裁斷相關事實，現不適宜討論。

10名被告依次為劉維穎（20歲）、郭嘉輝（23歲）、張文俊（18歲）、梁卓華（21歲）、黃奕瑋（21歲）、梁俊偉（26歲）、吳紹勤（28歲）、韋婷婷（26歲）、卓麗馨（24歲）及潘麗雯（42歲）。他們被控於前年8月11日，在尖沙嘴柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道參與暴動。

控方開案陳辭稱，當日下午6時起逾2000多名示威者集結堵路，有人向尖沙嘴警署投擲磚頭。7時許，一名男警遭汽油彈擊中，雙腿燒傷，警方發射催淚彈及布袋彈驅散。有示威者將4米高的高台鐵架推倒在栢麗購物大道作路障。

多名被告當時身穿黑衣，在栢麗購物大道一帶被捕，警員用警棍揮打第二被告，第一被告拉着被制服的第二被告沒離開現場，第四被告跌倒時被制服，其餘被告逃跑時遭截停拘捕。

【案件編號：DCCC 23/21】

（反修例風暴）