港聞

港聞二

尖嘴暴動案引終院判辭 控方：以主犯從犯參與

【明報專訊】終審法院前日就暴動及非法集結罪定義，影響多宗案件。前年8月尖沙嘴暴動案原定本周一開審，控方待終院裁決後，延至昨天宣讀開案陳辭，引用判辭指10名被告均以主犯身分破壞社會安寧，或以從犯身分協助、教唆該行為而參與暴動。代表第7和第8被告大律師馬維騉表示，按照裁決，從犯須以言語、手勢及行動給予暴動者鼓勵，若被告只是在場並不足以入罪，要求控方指明被告哪些行為構成罪行。

控方表示，沒證據顯示被告有投擲汽油彈等實際行為，但會依賴環境證據，包括被告身處暴動現場，其裝束、裝備與示威者相似等，他們集結在現場以人多勢眾去鼓勵他人、互相支持或掩護，達至破壞社會安寧的共同目的。法官游德康認為應該由法庭裁斷相關事實，現不適宜討論。

10名被告依次為劉維穎（20歲）、郭嘉輝（23歲）、張文俊（18歲）、梁卓華（21歲）、黃奕瑋（21歲）、梁俊偉（26歲）、吳紹勤（28歲）、韋婷婷（26歲）、卓麗馨（24歲）及潘麗雯（42歲）。他們被控於前年8月11日，在尖沙嘴柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道參與暴動。

控方開案陳辭稱，當日下午6時起逾2000多名示威者集結堵路，有人向尖沙嘴警署投擲磚頭。7時許，一名男警遭汽油彈擊中，雙腿燒傷，警方發射催淚彈及布袋彈驅散。有示威者將4米高的高台鐵架推倒在栢麗購物大道作路障。

多名被告當時身穿黑衣，在栢麗購物大道一帶被捕，警員用警棍揮打第二被告，第一被告拉着被制服的第二被告沒離開現場，第四被告跌倒時被制服，其餘被告逃跑時遭截停拘捕。

【案件編號：DCCC 23/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕尖沙嘴 暴動罪 共同犯罪 反修例運動

上 / 下一篇新聞

丁屋政策終審合憲 政府未提檢討否 判辭稱政策可改 本研社：確立政府主導權
丁屋政策終審合憲 政府未提檢討否 判辭稱政策可改 本研社：確立政府主導權
上訴方指歧視 終院：特殊議題不受限
上訴方指歧視 終院：特殊議題不受限
「不想糾纏數字」 林鄭拒言北部都會區造價
「不想糾纏數字」 林鄭拒言北部都會區造價
立會直選兩區現「非建制」 3人爭兩席 提名日子剩半81人參選 新界西北暫無報名
立會直選兩區現「非建制」 3人爭兩席 提名日子剩半81人參選 新界西北暫無報名
民主思路零的突破 譚耀宗：努力一點
民主思路零的突破 譚耀宗：努力一點
浸大中醫生內地實習 泄病歷遭處分
浸大中醫生內地實習 泄病歷遭處分
DSE中史科《試題專輯》：考生認地圖混淆深圳香港
DSE中史科《試題專輯》：考生認地圖混淆深圳香港
預約首日系統「死機」 M+：反應踴躍 未暢順運作
預約首日系統「死機」 M+：反應踴躍 未暢順運作
選委貨櫃辦公室旁起火 檢助燃劑 警列縱火
選委貨櫃辦公室旁起火 檢助燃劑 警列縱火
去年毒案單據傳真號碼 揭跨國販毒洗錢集團 貨櫃暗格藏3億元毒 拘女骨幹等6人
去年毒案單據傳真號碼 揭跨國販毒洗錢集團 貨櫃暗格藏3億元毒 拘女骨幹等6人
快艇「螞蟻搬家」走私凍肉 值1.3億 無冷藏或全銷毁
快艇「螞蟻搬家」走私凍肉 值1.3億 無冷藏或全銷毁
審訊期間改判擾亂秩序罪 超起訴期限 官判完再推翻 技工囚21日才釋放
審訊期間改判擾亂秩序罪 超起訴期限 官判完再推翻 技工囚21日才釋放
六四集結案 鄒幸彤：「今晚見」指受訪上鏡
六四集結案 鄒幸彤：「今晚見」指受訪上鏡
FCC調查：逾九成受訪記者憂「假新聞法」
FCC調查：逾九成受訪記者憂「假新聞法」
張劍虹保釋被拒 官：不信不會危及國安
張劍虹保釋被拒 官：不信不會危及國安
證人供辭矛盾 青年毀國旗罪脫
證人供辭矛盾 青年毀國旗罪脫
果子狸闖律政中心
果子狸闖律政中心
九巴雙白線爬頭逆行百米 六旬司機涉危駕被捕
九巴雙白線爬頭逆行百米 六旬司機涉危駕被捕
偽造港珠澳橋石屎測試 嘉科兩董事 事隔4年控欺詐
偽造港珠澳橋石屎測試 嘉科兩董事 事隔4年控欺詐
住所公司藏19械3600彈 攜上膛槍出街漢囚7年
住所公司藏19械3600彈 攜上膛槍出街漢囚7年
地盤工認虐低智女兒 官：隻耳瘀晒點落到手
地盤工認虐低智女兒 官：隻耳瘀晒點落到手
建築工姦繼女案 母稱剛來港不懂報警
建築工姦繼女案 母稱剛來港不懂報警
捱的士撞捲車底 外賣鐵騎士昏迷
捱的士撞捲車底 外賣鐵騎士昏迷
校巴撼校巴 兩司機7學童輕傷
校巴撼校巴 兩司機7學童輕傷
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】港台腰斬節目 主持班底再開拍 《哲學係咁傾》眾籌60萬達標
【Emily】港台腰斬節目 主持班底再開拍 《哲學係咁傾》眾籌60萬達標
【Emily】工聯會陳穎欣造勢 何君堯又撐場 日前撐選同區陳恒鑌
【Emily】工聯會陳穎欣造勢 何君堯又撐場 日前撐選同區陳恒鑌
【Emily】高官又整親手 鄧炳強入院做手術
【Emily】高官又整親手 鄧炳強入院做手術
【Emily】林大輝：素人唔係選委會界別理想人選
【Emily】林大輝：素人唔係選委會界別理想人選