審訊期間改判擾亂秩序罪 超起訴期限 官判完再推翻 技工囚21日才釋放

原判集結罪脫 庭上自認掟欄杆

男被告陳錫華（58歲）早前與一男一女受審，三人於上月15日在觀塘裁判法院均被裁定非法集結罪脫。惟陳自辯時承認因警方施放催淚彈而氣憤，將一個欄杆掟落橋底，裁判官劉淑嫻認為此舉構成擾亂秩序，改為裁定他公眾地方內擾亂秩序行為罪成，即時監禁，並拒絕他保釋等候定罪覆核的申請。

在控方不反對下，辯方要求覆核定罪。辯方指公眾地方內擾亂秩序行為罪屬於「簡易程序罪行」，而不是較嚴重的「可公訴罪行」，前者應該在事發後6個月內起訴，質疑劉官無權將被告定罪。

劉官昨表示，法庭可以根據《刑事訴訟程序條例》第51（2）條，裁定被告就審訊以外的另一項罪名成立。惟劉官承認，公眾地方內擾亂秩序行為是《公安條例》 第17B條的罪名，循簡易程序檢控設有6個月的檢控時限；本案在前年10月發生，被告事隔一年被起訴，已經超出時限，不能提出起訴，故裁定被告無罪釋放。

曾申保釋等定罪覆核遭拒

近期亦有一宗涉反修例運動的案件，裁判官覆核自己的決定。foodpanda外賣員趙康勝（21歲）今年1月被搜出一張印有「光時」的卡紙，被捕後涉在警署內以頭襲警，被裁判官施祖堯裁定襲警罪成，判囚8個月。惟辯方發現《警隊條例》下的襲警罪最高刑期為6個月，而非《侵害人身罪條例》下的襲警罪，施官隨即覆核刑期，改判囚4個月。

【案件編號：WKCC 3737/20】

明報記者

（反修例風暴）