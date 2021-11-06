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快艇「螞蟻搬家」走私凍肉 值1.3億 無冷藏或全銷毁

【明報專訊】水警、海關及食環署周二至昨日聯合行動，打擊「螞蟻搬家」式凍肉走私，在本港3個貨物起卸區5艘中、大型船隻上合共20個貨櫃內，搜獲450噸「不安全」凍肉，市值約1.3億元，大部分貨櫃均無冷藏設備。警方又在大澳搜獲兩隻無牌快艇，兩名有黑幫背景男子被捕。

水警總區刑事部警司關晉廷表示，水警聯同食環署上月曾聯合打擊走私集團將凍肉以「螞蟻搬家」方式，從中、大型船隻如躉船、貨船轉移到大馬力快艇走私往內地。

水警本周二至昨日聯同海關及食環署，分別在東區貨物起卸區、機場三跑限制區及油麻地貨物起卸區採取行動，發現4隻躉船及一隻貨輪上20個貨櫃內，載有共450噸牛肉、豬肉、內臟等「不安全凍肉」，市值合共1.3億元。警方估計，若涉案凍肉成功走私到其他地區，或可賺取數倍利潤。

關晉廷表示，該批凍肉來自不同地方，20隻存放凍肉的貨櫃當中，只有4隻有冷藏設備，其餘「只係一堆肉擺咗喺貨船度」。食環署正檢查該批凍肉，若發現涉及食物安全或其他問題，或按程序將整批凍肉銷毁。

10個月破48宗海路走私 超去年

行動中，水警另在大澳對開海面拖走兩隻無牌大馬力快艇，拘捕兩名分別52及60歲有黑社會背景的男子，涉嫌「走私」及「危害他人海上安全」，警方不排除再有人被捕。

水警及海關2019年合共偵破19宗海路走私案，21人被捕，檢獲貨值約6600萬元；去年偵破的海路走私案增逾倍至41宗，拘捕66人，檢獲貨值近4億元。單計本年1至10月，兩部門合共已偵破48宗海路走私案，54人落網，檢獲貨物總值3.45億元，包括21宗走私凍肉。

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