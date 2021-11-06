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去年毒案單據傳真號碼 揭跨國販毒洗錢集團 貨櫃暗格藏3億元毒 拘女骨幹等6人

【明報專訊】海關上月底於一個巴西運載急凍雞腳來港貨櫃的夾層防熱物料，發現約262公斤市值約3億元可卡因，再經監控遞送行動，拘捕6人，包括販毒集團女骨幹成員，並通緝另一名男子。案件源於去年一宗飛機引擎藏毒案，海關憑案中船務文件上傳真號碼，抽出背後一個又一個販毒及洗黑錢的跨國集團，涉及本地三大黑幫和勝和、14K及新義安。

今次案件源於海關去年4月扣查一個運載飛機引擎貨櫃後，無人認領，5月拆開引擎調查，檢獲217公斤可卡因毒品。海關毒品調查科發現寄貨人是一名厄瓜多爾籍男子，收貨人是本地一間公司，由一名外籍人持有，料是空殼公司，無從追索，當時無人被捕。

涉三大黑幫和勝和14K新義安

海關其後從船務文件發現購買該舊飛機引擎價值17,000美元的發票上，有一個傳真機號碼，是屬於本地的一間海產公司，其唯一股東是一名53歲本地女子。追查再發現收貨人的空殼公司與海產公司由同一間秘書公司成立，再發現海產公司曾將17,000美元存入銀行，再電匯至厄瓜多爾男子戶口。

海關稍後發現目標女子名下一間食品公司，在飛機引擎藏毒案後，轉予一名內地男子；至今年10月初，發現該公司從巴西入口一個運載冷凍雞腳貨櫃來港，當貨櫃於10月18日到港後隨即檢查，在貨櫃底間隔的隔熱物料之間發現262公斤可卡因。海關人員需用電鑽及電鋸撬出毒品，並展開監控遞送行動，發現該名53歲目標女子親自處理船務文件提取貨櫃，其後安排於10月23日將貨櫃由碼頭運往上水一貨櫃場，先將雞腳取出，其後再將該批貨轉移到新田一鐵皮場「過冷河」。

翌日海關發現有人到場用切割工具試圖從櫃底取出毒品，遂採取行動，當場拘捕一名負責「睇水」的30歲本地男子，另一名直接提取毒品的男子，突然發難跳上私家車衝過包圍逃脫，海關已掌握該男身分，為姓楊42歲本地男子，有黑幫背景，為販毒集團骨幹成員之一，海關已向法庭申請通緝令。被捕男子其後獲保釋候查，海關同時監視及跟蹤他，成功獲悉女骨幹成員藏身地。

旗下戶口大量可疑交易 4年涉1.3億

本周三海關在天水圍及元朗行動，先在酒店拘捕53歲姓林女子，在房間內檢獲大量公司文件單據，與兩宗販毒案有關，另在兩住宅拘捕兩女一男，檢獲相關公司文件。行動至今共搜查新界及九龍7處，共拘3男3女（30至64歲），並落案控告該名53歲女子兩項企圖販運危險藥物罪名。

海關同時發現53歲女子及名下戶口有大量大額可疑交易，其中一間公司戶口去年1月匯出17,000美元給厄瓜多爾寄貨，懷疑有份參與安排飛機藏毒案。經追查該女子3間公司12個戶口涉及5間銀行，2017至2020年可疑交易涉1.3億元。

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