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DSE中史科《試題專輯》：考生認地圖混淆深圳香港

【明報專訊】考評局前日（4日）出版2021年中學文憑試（HKDSE）《試題專輯》，在中史科考生表現部分指出，考問地圖辨認時有考生誤將深圳認作香港和澳門，形容考生「地域不明，實屬可惜」。考評局又批評有考生混淆史實、張冠李戴、時序謬誤等，包括將「粉碎四人幫」的中共已故領導人華國鋒，誤認為是四人幫。

天津寫「天律」 深圳寫「深川」

中史科設有兩份試卷，考生可自行選答不同題目。卷一涉及地圖辨認的題目，提供改革開放初成立的4個經濟特區和14個沿海城市位置圖，考問所標示的3個位置的名稱，正確答案應為天津、福州和深圳。《試題專輯》稱頗多考生寫錯字，將天津寫為「天律」、福州寫為「福洲」、深圳寫為「深川」等；亦有考生誤當深圳是香港和澳門等、誤當天津為北京等，稱考生不明地域，形容「實屬可惜」。

考評局籲認清時序 多讀歷史文章

《試題專輯》又指出，有考生混淆史實、張冠李戴、時序謬誤，歷史概念模糊等。其中，有考生將秦始皇的「半両錢」，誤以為漢武帝的「五銖錢」。又有考生誤認為「五四新文化運動」於晚清時發生。另外，有考生將「粉碎四人幫」的華國鋒，誤認是「四人幫」。

考評局提醒考生宜深入了解史實和明白歷史脈絡，認清時序。又建議考生多讀議論文及評論性質的歷史文章，以增強一己辨識，提醒閱讀時要關注人名、地名和歷史詞彙等正確寫法。

相關字詞﹕四人幫 華國鋒 中史科 試題專輯 文憑試

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