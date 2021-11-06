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浸大中醫生內地實習 泄病歷遭處分

【明報專訊】繼今年5月有港大醫學院研究員上載病人資料及相片至社交平台，有報道指浸會大學中醫藥學院一名六年級學生在內地實習期間，上載一名完成移除子宮的病人手術照片到微信，並向友人傳送一份婦科病歷，稱該病人年逾60卻有多名性伴侶等。浸會大學回覆本報查詢稱，該名學生已承認不當行為及致歉，校方亦即時嚴厲訓誡和警告該學生。

上載移除子宮病人手術照

《星島日報》昨報道，浸大一名中醫藥學院的六年級學生，在廣東省一所中醫院實習期間，上載一名完成移除子宮的病人的手術照片，至內地社交平台「微信」的朋友圈，另又向友人傳送一份婦科病歷，稱該病人年逾60，卻有多名性伴侶，「生活如此滋潤」。

《英文虎報》則報道該名學生在10月26日上載病人被移除的子宮照片及顯示病人身體內部的手術屏幕。報道又引述23歲的涉事學生承認行為違規及錯誤，上載目的是想記錄自己的工作，聲稱向友人傳送的病歷是病例討論內容，沒有病人姓名、聯絡方法等個人資料，亦在上載1小時內刪除。涉事學生又說，已向校方提交反省書及承諾不再犯同一錯誤，但仍影響他明年畢業及未來的事業。

稱沒披露病人姓名 學生承認不當

本報向浸大查詢該名學生有否分別上載病人手術相片及病歷到社交媒體及有否公開討論病人病情，浸大回覆稱，中醫藥學院已即時調查，並已向涉事學生了解詳情，該學生已承認不當行為，並就此致歉。學院極度重視事件，並確認該學生沒有披露病人姓名等個人資料，而有關帖文已刪除；學院已嚴厲訓誡和警告學生，及按大學既定程序採取所需的紀律行動。

浸大又表示，中醫藥學院一向重視培養中醫學生操守，對他們在實習期間的學習態度和行為有嚴格要求，學院本科實習手冊列明，學員必須具備良好道德操守和醫德醫風，尊重患者私隱，對患者病史、病情、症狀等個人私隱，未經授權下不得披露，並在每年實習展開前，提供專門培訓，再三囑咐同學必須嚴格遵守實習守則。學院將檢討現有指引，並加強學生相關培訓。

相關字詞﹕浸大中醫藥學院

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