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民主思路零的突破 譚耀宗：努力一點

【明報專訊】民主思路擬派4人出戰立法會，但一直未取得選委提名。消息表示民主思路近日有「零的突破」，獲得一名法律界選委提名，但遠遠不足報名的最低要求。召集人湯家驊表示，「不樂觀」取得足夠提名派人參選，已做最壞打算，但會努力到最後一刻。全國人大常委譚耀宗昨日被問及有關情况，他稱自己不曾協調提名，「其他有想參選的人，你就努力一點，去聯絡一下（選委）、介紹你自己，令到別人支持你」。

譚耀宗多次強調，未來的議會應不是「清一色」。譚昨陪同民建聯黨友陳勇報名參選時，被問及民主思路爭取提名票困難的原因及會否提供幫助，他回應表示自己的提名票全數給予民建聯成員，重申沒有將參選人介紹給選委。

新思維兩人未達報名門檻

另外，新思維擬派3人出選，黨主席狄志遠已報名社會福利界，擬戰地方直選的黨員黃俊瑯、崔定邦仍爭取提名票。狄志遠稱，兩人已取一定數量提名票，但仍未達報名門檻，會繼續努力。

被問有否打算轉區出選，狄志遠稱黨內未仔細商討，但有轉區、縮區等後備方案。崔定邦表示，爭取提名票困難，但昨日下午「仍有心情（到博物館）看藝術品」，並見一同出席活動的選委。

社福界另一參選人為民建聯朱麗玲 。陳勇昨報名參選人大政協及全國性團體界別，另一參選人為謝曉虹。

（立法會選舉）

相關字詞﹕譚耀宗 立法會選舉 民主思路

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