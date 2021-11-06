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立會直選兩區現「非建制」 3人爭兩席 提名日子剩半81人參選 新界西北暫無報名

【明報專訊】立法會選舉提名期已過半，至12日截止。當局接獲21份提名表格，累計有81人報名，但仍少於下屆的90個議席。地區直選中，香港島西、九龍中至今已有「兩建制派對一非建制派」的局面，3人爭奪兩席；至於40席的選委會界別至今有28名參選人，當中約35%具商界背景，學界、專業人士至少各佔約17%。昨日報名參選的港區人大代表陳勇預料，是次選舉激烈，但不會出現「抹黑、互相泥漿摔角」。

葉劉遇兩對手：喜歡有競爭選舉

當局昨日共接獲21份提名表格，新民黨主席葉劉淑儀報名參選香港島西，該區參選人包括非建制派、離島區議員方龍飛、民建聯副主席陳學鋒。葉太說喜歡有競爭的選舉，「競爭愈多我愈開心」。民建聯副主席陳勇昨亦報名參選功能界別「港區人大、政協及有關全國性團體代表界」，透露提名人包括全國政協常委唐英年、全國人大常委譚耀宗等，認為是次選舉競爭激烈，「有些人想看到類似西方選舉，有一些抹黑、互相泥漿摔角，他們會失望」。

過往地區直選競爭最激烈，修訂選舉制度後，選區劃分、選舉方式均有變動。新制下10選區將產生20名議員，截至昨日共17人報名，港島西、九龍中接獲3份提名現競爭，兩選區均有非建制報名；新界北亦有3人報名，由新政團「香港新方向」張欣宇，對壘民建聯劉國勳、鄉事派沈豪傑。然而，新界西北至今仍無參選人報名，該區覆蓋屯門區及元朗區東南部。

28個功能界別將選出30名議員，截至昨日，共接獲36份提名，但仍然有6個界別無人報名，包括以往泛民佔優的教育界及法律界，以及地產及建造界、工業界（第一）等商界。

11功能界別2人爭1席

接獲提名的22個界別中，暫時約一半出現競爭，全部均是2人爭一個席位。社會福利界是唯一出現非建制派參選人的界別，由新思維主席狄志遠對壘建制派參選人、民建聯朱麗玲。另外，暫時有13名功能界別議員報名爭取連任。

選委界別28參選人 蓋商界學界

選舉委員會40席中，截至昨日共接獲28份提名。按照參選人背景分類，至少10人具商界背景，包括蘭桂坊集團主席盛智文、交銀國際董事長譚岳衡等，佔總共報名人數約35%；至少5人具學界背景，包括嶺大歷史系教授劉智鵬、團結香港基金公共政策研究院長黃元山等；另外至少5人為專業人士，包括資深會計師林智遠、律師江玉歡、律師簡慧敏等。陳勇參選的全國性團體界別，另一參選人為謝曉虹。

明報記者

（立法會選舉）

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