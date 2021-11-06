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「不想糾纏數字」 林鄭拒言北部都會區造價

【明報專訊】特首林鄭月娥任內最後一份《施政報告》提出建設「北部都會區」，但造價一直未公布。林太接受有線電視專訪時拒絕提供造價，「不想糾纏在數字上」，形容都會區「一定是物有所值」，提供數字沒意義。另外，中聯辦副主任尹宗華昨在另一場合表示，特區政府建設「北部都會區」需加強與深圳的溝通和協商，要堅持問題導向、目標導向和效果導向。

都會區「一定物有所值」

「北部都會區」預期可為本港新增最多約18.6萬個住宅單位，林太曾在電視論壇稱「未計過」所需金額。林太於專訪回應稱，一個數字很多時會引起很多誤會或爭議，不想糾纏在數字。

不需遏地價 盡快修強拍例

被問到除了增加房屋供應，政府會否推出其他遏抑樓價的措施時，林太說，不覺得政府要有特別政策遏抑地價，但會提供更多土地，滿足不同收入及資產家庭的住屋需要。「北部都會區」發展需時，為應付短期房屋供應，她又提到會盡快修訂「強拍」條例及放寬祖堂地出售限制，預計兩三年內完成。她認為本港舊樓增多，衍生的問題愈來愈難處理，相信社會現在對「強拍」條例的認受因而提升。

中聯辦副主任：港深需加強協商

另外，尹宗華昨在一個大灣區論壇致辭稱，香港近年來積極融入國家發展大局，又形容林鄭月娥在施政報告積極規劃香港未來，以「四新」理念提出發展「北部都會區」，受社會輿論廣泛好評。

他提到，建設大灣區各方有不同需求，需協商解決不同事宜，方能推動大灣區全方位發展，認為特區政府建設「北部都會區」，需加強與深圳的溝通和協商，以問題、目標及效果為導向。

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