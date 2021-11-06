上訴方指歧視 終院：特殊議題不受限

本案主要爭議為基本法40條「新界原居民合法傳統權益受保護」中，丁屋政策的合法性及「傳統權益」的解釋（見表）。

「傳統」只需看基本法頒布前

代表郭卓堅的上訴方認為，傳統權益要追溯至原居民於《新界條約》在1898年生效前所享權益；終院在判辭指出，上訴庭正確裁定第40條「傳統」一詞只需參考頒布基本法之前的情况。依循延續性原則下，1898年前的原居民男性後代符合申建丁屋資格的事實，是香港特別行政區所繼承體制的一部分，也是基本法40條旨在保護的部分。

政策受基本法認可 只欠成文法

就丁屋政策合法性，上訴方稱政策重男輕女帶有歧視，違反人人平等，惟終院認為基本法及《人權法案》的反歧視條文在原居民權益這項特殊議題上，被基本法第40條排除在外；而丁屋政策受若干條法規及基本法隱含但清楚的認可，只是欠缺一個成文法的基礎。丁屋政策是通過行政酌情權落實，以及建基於公法之上，故政策屬合法。

判辭另指出，上訴庭認為申請人於丁屋政策上並無利害關係，司法覆核亦嚴重延誤；惟終院不認同，並指出司法覆核須迅速提出並非絕對，解決相關爭議對公眾利益有較大影響時，法庭須予以指出。就算上訴人沒直接利害關係，但仍尋求提出具爭議的議題，而且丁屋政策受惠者為有利害關係者，顯然他們不會提出挑戰，故裁定上訴人擁有起訴資格。

郭卓堅意外：唯有要求釋法

郭卓堅對裁決感到相當意外，反問「有咩理由我會輸？」「無得打，唯有要求人大釋法。」郭續稱，司法覆核很困難，但形容此為公義問題，如丁權仍在香港實行是不合理，不但歧視女性，丁屋更只得3層，直斥「浪費土地資源」。

【案件編號：FACV 2-4/21】