丁屋政策終審合憲 政府未提檢討否 判辭稱政策可改 本研社：確立政府主導權

高院前年裁定原居民在其私人土地以「免費建屋牌照」興建丁屋屬合法傳統權益，但以私人協約或換地方式在官地申建丁屋則違憲，與訟各方上訴，上訴庭今年初裁定政府及鄉議局上訴得直，私人協約及換地方式申建丁屋同樣合憲。郭卓堅早前申請上訴至終院，終院昨裁定整個丁屋政策均合憲（見另稿）。

丁屋政策備受爭議，政府過去3年接獲1194宗有關原居民涉嫌「套丁」投訴及轉介個案，444宗個案提出檢控；截至去年底，政府正處理7113宗丁屋申請（見表）。現時劃作興建丁屋的「鄉村式發展」土地約3400公頃，發展局2012年曾稱當中逾900公頃官地未經使用。

劉業強盼允建丁廈城中村

鄉議局主席劉業強昨稱，終院裁決確立丁權合法合憲，期望政府在此基礎上考慮更有效釋放新界及鄉村土地，現時約3400公頃的鄉村式用地，很多與已發展的土地接近，當中部分適合土地可考慮提高發展密度、高度，例如發展城中村或興建丁廈。劉業強已報名參選立法會選舉鄉議會界別，該界別暫只有他報名。

本研社：可嚴打套丁 憂有權不用

終院判辭提到，丁屋政策是先天不完美的權利（inherently imperfect right），亦可以改變。本研社研究員夏淳權認為，判辭意味原居民雖有申建丁屋權利，但丁屋政策可因應政府政策而改變，政府不一定要批，形容是確立政府的審批及主導權，可更大力度打擊違法套丁。但他認為，容許興建丁廈不太有意義，因政府隨時可徵收丁地發展公營房屋，加上現時套丁問題嚴重，擔心政府「有權不用」，繼續容許套丁出現。

孫明揚：地有限 需研終極方案

政府早於回歸初期提出檢討丁屋政策，一直未有進展。15年前曾在任內提出發展多層式丁廈的前房屋及規劃地政局長孫明揚，昨回覆查詢時稱丁廈不是簡單問題，需平衡各方利益。他又稱，丁屋政策雖獲裁合憲，但始終土地有限，難以無止境應付需求，政府及鄉議局需探討終極方案解決，包括研究如何地盡其用及為丁權訂定終結時間表。

發展局：是否批建視規劃情况

本報向發展局查詢會否因應丁權案覆核程序完結而檢討丁屋政策，局方稱丁屋政策不涉政府承諾預留足夠土地供予合資格原居民，現行政策下，申請者擬建屋的地點可否興建丁屋，會視乎規劃情况及是否符合既定土地行政準則，並非所有土地適合發展丁屋，而適合發展丁屋的土地亦未必適合高密度發展。

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