中電月內公布電費調幅 將撥2.2億助基層用戶

中電企業發展總裁莊偉茵昨表示，為加快推動各行業復蘇，並關顧弱勢社群，中電明年推出多項社區支援計劃，期望刺激消費，鼓勵市民慳電，並加強對有需要家庭的支援。

被問到明年電費，她說電費釐定受一籃子因素影響，包括營運成本、燃料價格、電力銷售等，中電正與政府緊密跟進，適當時會公布。

第二年送消費券 撥5000萬資助基層電費

中電連續第二年推出中電消費券計劃，明年1月會把消費券寄給受惠客戶，劏房戶消費券則經由與中電合作的社區伙伴派發，受惠客戶可於超過2800間參與計劃的零售商店和食肆使用，包括食肆、餅店、雜貨店、電器舖、藥房、洗衣店、理髮店和社企零售商店等。

考慮到疫情對基層市民的打擊，中電明年將撥款5000萬元，透過「全心傳電」計劃，向5萬個合資格家庭，包括長者、低收入家庭、殘疾人及劏房住戶等，於明年除原有電費資助外，更可獲一筆過加碼電費資助，每戶資助總額倍增至1000元，以紓緩電費開支壓力。

中電亦會協助劏房單位業主重新鋪設單位電線，安裝獨立電表，改善劏房戶電力安全及居住環境，預計撥款135萬元；中電表示，計劃由2019年1月推出至今年10月底，已為33個劏房單位重鋪電線，共安裝114個獨立電表，預計明年會再安裝超過100個。

另外，中電明年會撥款1400萬元，向過渡房屋住戶每戶捐贈價值2000元的節能電器，包括電磁爐、風扇、電飯煲等，預計7000個家庭受惠。