林鄭第三針選打科興 指抗體水平非愈高愈巴閉

根據許樹昌團隊於medRxiv網站發表的預印版本，團隊從230名曾接種兩針科興的市民中，篩選出80名接種後免疫反應較低者，隨機安排各40人接種第三針復必泰或科興。第三針一個月後，接種復必泰的中和抗體水平較打科興高，但打完復必泰較多人出現接種位置痛楚及紅腫。

至於對付變種病毒株，復必泰應付原生型病毒株、beta、gamma、delta變種病毒的有效率分別為96.83%、92.29%、92.51和95.33%；而接種科興的相關有效率則依次為57.75%、38.79%、32.22%和48.87%。

女童8月打針 10月急症入威院不治

另外，威爾斯親王醫院昨表示，一名8月20日打兩針的13歲女童，10月10日早上因低燒及氣促到急症室，當時維生指數正常及沒發燒，獲處方藥物後出院，對新冠檢測呈陰性，翌日下午女童在家失去意識後再送急症室，兒科及深切治療部醫生參與搶救，至下午離世。

家屬質疑隱瞞 衛署：逾14日後死亡可不呈報

對於家屬質疑院方沒即呈報個案涉隱瞞，威院稱醫護考慮病人臨牀情况、接種日期及離世時間，認為未有足夠證據支持個案符合呈報準則，院方因應家屬關注，11月3日向衛生署呈報，並已呈報死因裁判官。衛生署稱正按機制跟進，接種歷史逾14天的死亡個案，除非有證據顯示與疫苗有關，或有由其他非因接種的明顯死因，否則均不符合呈報準則，醫護可不呈報。

（新冠疫情）