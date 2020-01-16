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首3季871宗虐兒升66% 性侵佔近半 警設資訊網教青少年自我保護

【明報專訊】今年首3季虐兒案共871宗，按年升66%，其中性侵犯案件佔近一半（見表）。警務處刑事部警司李經晞表示，很多性侵案的受害兒童均在公眾地方被陌生人非禮，估計因學校半日面授課，學生較多時間逗留公共地方所致。兒童遭遇虐待時或因驚慌而不懂應對。警方推出資訊網站，指導兒童及青少年在遇上性侵或虐待時應如何保護自己。

警司李經晞憶述，約10年前一名12歲女童向同學透露遭父親性侵犯，校方報警。當時女童稱洗澡時父親多次借故進入，更曾強姦她，警方其後拘捕女童父親。其後女童突叫停檢控，不想案件交到法庭。數年後警方再接同一家庭報案，女童稱發現洗手間掛有父親腰包，內有手機拍攝她洗澡，女童決定不再啞忍，透過社工報警追究。

警心理學家：受害者啞忍 怕拆散頭家

警察臨牀心理學家馮浩堅說，若虐兒案在家庭發生而父親是施虐者，受害兒童或礙於其照顧者角色，要依賴他生活，同時「怕拆散頭家」，令兒童難以將遭虐待經歷宣之於口。李經晞說「保護兒童是全部人的責任」，部分兒童未必能為自己發聲，呼籲鄰居、照顧者等有可能與兒童接觸的人，多留意兒童日常表現、身體有否傷痕等。

頭半年五成半虐兒案 社署學校轉介

今年首6個月約五成半虐兒案由社署或學校社工等其他專業轉介警方。法改會近月建議加入「沒有保護罪」，教師、社工等有責任照顧者要採取合理步驟，保護16歲以下兒童免受傷害；《2021年施政報告》稱正擬訂立法建議。李經晞說，警方會與勞福局等有關部門加強溝通，亦會為相關持份者提供更多培訓，讓他們知道如何處理虐兒案。

警方亦推出資訊網站，讓學生及家長了解虐待兒童、校園欺凌等資訊：

網址：www.childprotection.gov.hk

相關字詞﹕警務處 虐兒

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