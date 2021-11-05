灣區手記：與T一席話：艇仔粥，沙律 ／文：尚東美

從事飲食業的荔灣女孩P，想了半天答不出來，瞄向茶店店主兼閨密F求助，F眼珠轉了數秒，自信地說：

「艇仔粥囉！」

Y來廣州工作前，親朋好友都說廣州美食多，「肥死你」。7月炎夏到達廣州後，Y在宿舍附近的興盛路發現了眾多食肆，「椰子雞，很吸引，原來是火鍋，太熱了。這間潮汕牛肉，很吸引，也是火鍋。這個『鹵校長』好多人排隊，咦，都是火鍋。這間都多人排隊，不似火鍋，噢，是燒烤……加火鍋」。

Y與港人同事L走進潮汕牛肉火鍋店，掃碼，坐下，點菜，湯滾，焯肉，肉熟， L開始出汗。廣州人應該很愛打邊爐，大熱天時，只以微弱的冷氣（以香港人標準看），便可滾個不亦樂乎，哪管紅油火燙。L沒這耐熱設定，由冒汗到暴汗，不需十秒，頑強地拒絕向服務員索紙巾，拉衣袖往臉亂抹一把，又與牛肉搏鬥。

三花趾、五花趾、吊龍、匙皮匙柄，有爽有嫰，潮汕牛肉令人回味，Y與同事到廣州兩三月，光顧三四次。然而滋味要靠少吃維繫，Y過了輪「麵麵麵小菜麵麵小菜」的日子，養成在廣州遇人即盤問「邊度有乜嘢好食」的好習慣，發掘了不少新食店，親友的預言有了實錘（證據確鑿）的希望。

荔灣的艇仔粥確有風味，但旺角的好旺角也不差，Y在廣州最記掛西貢小巷的車仔麵，太子砵蘭街的燒肉及灣仔的叉燒，因廣州的燒味實在不好吃。

這天Y遇上由香港到廣州工作的小伙子T，對方說起工作時眉飛色舞熱情四射目光閃閃，冷不防被問一句：「廣州有乜好食？」T眼珠停滯數秒，不好意思地說：「我多數食沙律，呢度啲嘢唔少比較油，沙律平，叫外賣又可以送上嚟，又唔使煮，又……」

文：尚東美