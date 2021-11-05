六旬漢打科興兩天亡 專家：疫苗或致死「最後稻草」

指冠心病死者無意「通波仔」 惟非死因

死者李宇根（終年63歲），今年2月26日在官涌疫苗接種中心接種首劑科興疫苗，同月28日在伊利沙伯醫院不治。張文勇昨供稱，死者於2017年到浸會醫院接受心血管電腦掃描，報告顯示其部分心臟血管已有中度至嚴重程度收窄，同時有高血壓、高血脂、糖尿病，另又是煙民，其心臟年齡猶如80歲長者，種種高危因素導致冠心病；張稱，據其了解死者並不特別有意做「通波仔」手術，但不認為是致死原因。

患糖尿痛感低 未及時求醫

張文勇分析死者於2月28日入院時的心電圖，認為無迹象顯示懷疑心肌梗塞，並稱一般有心肌梗塞的人會「好似生BB咁痛」，但死者同時是二型糖尿病人，其神經線敏感和痛感程度較低，此可解釋為何死者求醫時未有嚴重心口痛、以及生前2至3周已患心肌梗塞亦未有必要求醫的原因。

完全建議接種 須病情穩定

死因研訊主任問張，心肌梗塞與科興疫苗是否相關？張稱至今未有文獻顯示兩者有確實關係，而死者死前的2至3周已出現心肌梗塞，不過接種後會否令心肌梗塞所引發的併發症更嚴重，則「未能夠排除」，有可能成為致死的「最後一根稻草」。

張文勇又稱，他完全建議高血壓、糖尿病或冠心病患者接種疫苗，但強調須在病情穩定、個人最佳狀態下接種，即使是年輕健康者，「傷風流鼻水都會叫佢唔好打」；以死者情况而言，如他當日心口痛和「三高」情况未受控，醫生應建議他情况穩定後再接種。聆訊今續。

【案件編號：CCDI-182/21】

（死因研訊）