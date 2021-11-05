DR美容誤殺案上訴 創辦人技術員減刑兩年

上訴人分別為周向榮（66歲）及陳冠忠（36歲）。上訴方爭議，原審法官張慧玲錯誤引導陪審團、總結案件時不公允，並推斷陳冠忠當時為取悅上司賺取更多收入；上訴方亦稱，周向榮不直接管理亞太幹細胞科研中心（APSC）的實驗室和涉事療程診所，他不必負上謹慎責任（duty of care）。

上訴庭指原審引導恰當 駁回定罪上訴

上訴庭認為，原審法官總結時覆述相關證供，亦清晰正確引導陪審團，提及周向榮不親自負責肇事CIK療程。不過，上訴庭亦指出，周向榮落手參與策劃、籌備和管理療程事務，理應包括細菌測試，周知悉療程缺乏安全措施，他推出療程是對顧客構成嚴重和明顯風險。

上訴庭續稱，陳冠忠擁有生物化學和生物醫學碩士學位，難以接受他不知道敗血病的嚴重。對於原審法官被質疑對陳作出揣測，上訴庭稱陳沒有作供，故原審法官有權提出問題讓陪審團考慮。基於原審法官的總結引導屬恰當公平，故駁回兩人就定罪提出的上訴。

技術員兩碩士學位 推卻無知不獲接納

刑期方面，上訴庭稱本案的醫療程序涉及抽取注射血液或血製品，要求專業水平及由熟練的人執行，陳不能辯稱當時實驗室的監管不足，認為兩人沒設立安全系統保護血液製品，導致死亡事故。經考慮上訴人罪責及加刑因素後，上訴庭認為兩人刑期過重，改判周向榮監禁10年。

指前妻自殺遺幼女 額外減刑4月

至於陳冠忠，上訴庭稱他身為員工，罪責比周較輕，遂按比例減刑。上訴庭提到陳因本案與前妻離婚，前妻其後燒炭自殺，形容是悲劇，其4歲女兒亦要和父親分離，陳對此內疚和極大痛苦，但上訴庭亦稱，不能忽略陳致另一人無辜死去，額外扣減4個月刑期後，改判陳囚8年。

案發於2012年，涉事的注射療程導致陳宛琳（終年46歲）死亡，亦令兩名女事主王靜波和黃鳳群分別須切除兩小腿和4根手指，以及永久傷殘。負責療程的女醫生麥允齡早前被裁誤殺罪成，被判囚3年，她不服定罪提出的上訴已審結，法庭擇日裁決。

【案件編號：CACC 5/18】