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理大AI設計研究所 上載草圖花紋10秒變時裝

【明報專訊】人工智能近年開始應用在時裝範疇，理工大學與英國皇家藝術學院合作建立的「人工智能設計研究所」昨開幕，將重點研究結合人工智能與服裝設計，其中包括新研發的「互動性人工智能時裝設計助理（AiDF）」，系統會根據設計師初步概念及靈感，生成獨有設計，加快設計流程。

時裝品牌正試用 料一兩年推產品

研究所行政總裁黃偉強稱，目前主流的人工智能圖像創作技術，需透過現有真實的時裝影像生成新設計，設計師不能參與設計過程；但若應用AiDF，設計師只要上載草圖、布料印花及顏色組合等，系統約10秒內便生成多個新設計，設計師再可再改變顏色、印花等，相信有助激發創作意念及加快設計流程。

黃表示，AiDF開發了一年多，現時屬最初階版本，正與多間時裝品牌及設計師試用系統，每名設計師有獨立帳戶，數據不會共享，預料明年可展出由此項技術創作的時裝系列，期望未來一兩年有相關產品能推出市場。

4D人體掃描 助開發貼身衣服

研究所另一項重點設施為4D人體掃描實驗室，利用無標記掃描系統及30個機器視覺鏡頭，可360度捕捉姿勢及動作，透過整合所掃描的數據預測不同人體形態及動作下的壓力或溫度分佈，有助研發更貼身、壓力分佈更適合的功能性服裝和可穿戴產品，設施將支援其他研發項目。黃偉強稱，研究所亦正研究透過頭部掃描，設計更貼身的頭盔、眼鏡等頭部穿戴裝置。

政府斥資100億元在科學園建立的「InnoHK創新香港研發平台」，共有28間研發實驗室獲選進駐，當中包括「人工智能設計研究所」。該研究所目前共開展22個研究項目，主要圍繞人體工學與包容性設計、創新產品與服務設計、智能時裝設計與品質控制，共有近70名研究員，未來將成立「人工智能設計聯盟」，期望能集合更多設計師、企業及工程人員。

相關字詞﹕InnoHK創新平台 時裝設計 人工智能 理工大學 創科線

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