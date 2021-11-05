港聞

港聞二

鄉委：沙頭角碼頭擬農曆年後接團

【明報專訊】政府在《北部都會區發展策略》提出逐步開放沙頭角墟，沙頭角區鄉事委員會主席李冠洪表示，保安局長鄧炳強等官員日前到沙頭角禁區，據他了解當局計劃在明年農曆新年後首階段開放位於禁區內的沙頭角碼頭，初期只在周末及公眾假期接待團客，每日限150人，明年內或全面開放沙頭角墟除中英街以外的範圍。

本報昨向保安局查詢開放沙頭角禁區時間表，發言人稱《北部都會區發展策略》其中一項建議為逐步開放沙頭角墟、中英街除外的範圍，第一階段為逐步開放沙頭角碼頭作旅遊活動，局方正和有關部門進行相關研究工作。

逢假日開放 只限搭船到外島

李冠洪昨向本報稱，保安局長鄧炳強及多個政府部門官員上月31日到訪禁區，李亦有同行，據他了解政府計劃先開放沙頭角碼頭予遊客，由於要加設圍欄、泊車位等，預計明年農曆新年後才落實，首階段只會在周末及公眾假期開放給旅遊團客，每日限150人，遊客抵達碼頭後只能搭船到外島，不能到禁區其他範圍，包括碼頭附近的食肆。

明年或推第二階段 開放沙頭角墟

李冠洪續稱，首階段計劃預計會試行半年，若無大問題，預計明年內會推第二階段，開放除中英街以外的沙頭角墟，屆時毋須跟團、毋須禁區紙，周一至日都可出入沙頭角墟，但預計事前要先做好配套設施，如興建停車場、增加巴士路線等。至於中英街，他相信不會開放。

李冠洪又說，首階段只限周末每日150人到訪，附近食肆、商舖雖無法受惠，但可避免一下子有太多人入禁區，減輕對居民影響，「如果聽日就開，我都唔肯」。他又說，禁區居民期待開放邊境，相信會方便親友到區內探訪。

相關字詞﹕開放禁區 禁區 沙頭角

上 / 下一篇新聞

水牛爭地盤追逐 學童捱撞一度昏迷 貝澳一帶約50頭 漁護署將捕涉事牛絕育
水牛爭地盤追逐 學童捱撞一度昏迷 貝澳一帶約50頭 漁護署將捕涉事牛絕育
保育者稱人牛過往融洽 籲市民遇牛保持距離
保育者稱人牛過往融洽 籲市民遇牛保持距離
香港100越野賽不獲豁免 主辦方：探討改行短途賽
香港100越野賽不獲豁免 主辦方：探討改行短途賽
政府與內地視像會議 目標年底有序通關
政府與內地視像會議 目標年底有序通關
醫療集團貨櫃改裝流動注射站
醫療集團貨櫃改裝流動注射站
被指要求公帑淘寶購禮谷針 沙田民政專員遭下屬投訴
被指要求公帑淘寶購禮谷針 沙田民政專員遭下屬投訴
馮煒光參選 獲狄志遠提名 戰選委會界別 冀福利議題當「拍檔」
馮煒光參選 獲狄志遠提名 戰選委會界別 冀福利議題當「拍檔」
穿國旗衫違法？ 馮：內地成街都係
穿國旗衫違法？ 馮：內地成街都係
「新方向」成員戰新北 獲趙國雄李小加提名
「新方向」成員戰新北 獲趙國雄李小加提名
紙紮公仔放收押所追債
紙紮公仔放收押所追債
中大畢業生舉標語悼學生會 關注組拉橫額派傳單 保安指未申請掀爭論
中大畢業生舉標語悼學生會 關注組拉橫額派傳單 保安指未申請掀爭論
畢業生嘆校園變不友善 稱逾半朋友赴海外
畢業生嘆校園變不友善 稱逾半朋友赴海外
六四集結案表證成立 鄒幸彤將自辯
六四集結案表證成立 鄒幸彤將自辯
理大AI設計研究所 上載草圖花紋10秒變時裝
理大AI設計研究所 上載草圖花紋10秒變時裝
DR美容誤殺案上訴 創辦人技術員減刑兩年
DR美容誤殺案上訴 創辦人技術員減刑兩年
六旬漢打科興兩天亡 專家：疫苗或致死「最後稻草」
六旬漢打科興兩天亡 專家：疫苗或致死「最後稻草」
Tesla撞飛foodpanda 警查衝燈
Tesla撞飛foodpanda 警查衝燈
大灣區GBA時政一周：港澳專才執業 南沙簡化認可
大灣區GBA時政一周：港澳專才執業 南沙簡化認可
ATM不見了？
ATM不見了？
灣區手記：與T一席話：艇仔粥，沙律 ／文：尚東美
灣區手記：與T一席話：艇仔粥，沙律 ／文：尚東美
首3季871宗虐兒升66% 性侵佔近半 警設資訊網教青少年自我保護
首3季871宗虐兒升66% 性侵佔近半 警設資訊網教青少年自我保護
林鄭第三針選打科興 指抗體水平非愈高愈巴閉
林鄭第三針選打科興 指抗體水平非愈高愈巴閉
中電月內公布電費調幅 將撥2.2億助基層用戶
中電月內公布電費調幅 將撥2.2億助基層用戶
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】之前參選名單無份 稱已溝通 陳仲尼報名 唔去民建聯記招
【Emily】之前參選名單無份 稱已溝通 陳仲尼報名 唔去民建聯記招
【Emily】新家園伙中石化送抗疫包 基層收10個口罩
【Emily】新家園伙中石化送抗疫包 基層收10個口罩
【Emily】海洋公園推快閃票 208蚊玩水上樂園
【Emily】海洋公園推快閃票 208蚊玩水上樂園
【Emily】鍾國斌生日報名參選「旺一旺佢」
【Emily】鍾國斌生日報名參選「旺一旺佢」
【Emily】老友記互助 開班教用智能手機
【Emily】老友記互助 開班教用智能手機