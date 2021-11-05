鄉委：沙頭角碼頭擬農曆年後接團

【明報專訊】政府在《北部都會區發展策略》提出逐步開放沙頭角墟，沙頭角區鄉事委員會主席李冠洪表示，保安局長鄧炳強等官員日前到沙頭角禁區，據他了解當局計劃在明年農曆新年後首階段開放位於禁區內的沙頭角碼頭，初期只在周末及公眾假期接待團客，每日限150人，明年內或全面開放沙頭角墟除中英街以外的範圍。
本報昨向保安局查詢開放沙頭角禁區時間表，發言人稱《北部都會區發展策略》其中一項建議為逐步開放沙頭角墟、中英街除外的範圍，第一階段為逐步開放沙頭角碼頭作旅遊活動，局方正和有關部門進行相關研究工作。
逢假日開放 只限搭船到外島
李冠洪昨向本報稱，保安局長鄧炳強及多個政府部門官員上月31日到訪禁區，李亦有同行，據他了解政府計劃先開放沙頭角碼頭予遊客，由於要加設圍欄、泊車位等，預計明年農曆新年後才落實，首階段只會在周末及公眾假期開放給旅遊團客，每日限150人，遊客抵達碼頭後只能搭船到外島，不能到禁區其他範圍，包括碼頭附近的食肆。
明年或推第二階段 開放沙頭角墟
李冠洪續稱，首階段計劃預計會試行半年，若無大問題，預計明年內會推第二階段，開放除中英街以外的沙頭角墟，屆時毋須跟團、毋須禁區紙，周一至日都可出入沙頭角墟，但預計事前要先做好配套設施，如興建停車場、增加巴士路線等。至於中英街，他相信不會開放。
李冠洪又說，首階段只限周末每日150人到訪，附近食肆、商舖雖無法受惠，但可避免一下子有太多人入禁區，減輕對居民影響，「如果聽日就開，我都唔肯」。他又說，禁區居民期待開放邊境，相信會方便親友到區內探訪。