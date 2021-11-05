鄉委：沙頭角碼頭擬農曆年後接團

本報昨向保安局查詢開放沙頭角禁區時間表，發言人稱《北部都會區發展策略》其中一項建議為逐步開放沙頭角墟、中英街除外的範圍，第一階段為逐步開放沙頭角碼頭作旅遊活動，局方正和有關部門進行相關研究工作。

逢假日開放 只限搭船到外島

李冠洪昨向本報稱，保安局長鄧炳強及多個政府部門官員上月31日到訪禁區，李亦有同行，據他了解政府計劃先開放沙頭角碼頭予遊客，由於要加設圍欄、泊車位等，預計明年農曆新年後才落實，首階段只會在周末及公眾假期開放給旅遊團客，每日限150人，遊客抵達碼頭後只能搭船到外島，不能到禁區其他範圍，包括碼頭附近的食肆。

明年或推第二階段 開放沙頭角墟

李冠洪續稱，首階段計劃預計會試行半年，若無大問題，預計明年內會推第二階段，開放除中英街以外的沙頭角墟，屆時毋須跟團、毋須禁區紙，周一至日都可出入沙頭角墟，但預計事前要先做好配套設施，如興建停車場、增加巴士路線等。至於中英街，他相信不會開放。

李冠洪又說，首階段只限周末每日150人到訪，附近食肆、商舖雖無法受惠，但可避免一下子有太多人入禁區，減輕對居民影響，「如果聽日就開，我都唔肯」。他又說，禁區居民期待開放邊境，相信會方便親友到區內探訪。