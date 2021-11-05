畢業生嘆校園變不友善 稱逾半朋友赴海外

過往多屆中大畢業禮均有畢業生叫口號或舉標語，對不同事件表達意見；今年典禮轉趨平靜，昨日首場書院畢業禮幾名畢業生靜默舉標語。對於中大近年變化，中醫學院畢業生李先生說，「我們這一代經歷這些事都是幾特別的經驗，畢竟不是這麼容易見到這些轉折時間點」，說到此便稱「我不可以講得太多」。他昨偕母親出席典禮，被問到對兒子期望，母親笑得開懷稱「佢好我好，佢開心我就開心」。

新亞書院畢業生代表昨在典禮致辭稱，在上一個時空的大時代「花果飄零」（意指中國人離散異地），錢穆等一眾理念相近內地學者來港創辦新亞書院。該代表稱，現時畢業生同處於世事難料的大時代，勉勵同學做自己認同的事，至於成功與否多年後才知道，而信念是自己堅持前行的支柱。該畢業生又引述新亞書院《學規》，寄語同學要有多方面知識並完善人格，成為「一個活的完整的人」。