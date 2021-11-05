中大畢業生舉標語悼學生會 關注組拉橫額派傳單 保安指未申請掀爭論

「還我學生自治」幡遭移除 校方：未經申請

《中大學生報》昨報道，校內兩幅分別寫有「還我學生自治」、「員生共治 必先共議」的直幡及橫額昨早遭移除；另有人在民主牆貼標語，抗議大學要求學生組織向校方登記。中大回覆稱，昨早發現有人在范克廉樓懸掛橫額，該橫額未經申請程序，可能影響路人安全，故拆除。

中大學生會上月宣布解散後，校方要求原由學生會代表會監管的系會及屬會，申請獨立註冊或轉向校方註冊。中大學生組織關注組5名成員昨日中午在校園本部展示寫有「哀我中大」橫額，又向畢業生派發白絲帶及傳單，呼籲他們關注校內學生組織，其間沒叫口號。及後約10名校園保安走近關注組，有保安稱該組沒向校方申請，影響典禮舉行，要求關注組收起摺枱及橫額；又謂若未能出示校方批准文件，將派員移走關注組物資。

保安稱關注組阻典禮 有人引〈大學〉反駁

關注組成員質疑，學生使用相關場地毋須向校方申請，認為保安的要求不符大學章程，雙方一度爭論。有外來者不滿保安做法，引用《禮記．大學》稱「大學之道，在明明德，在新民，在止於至善」（大學宗旨在於弘揚光明正大品德，使人革掉陋習，以達完善境界），並稱關注組成員「就是正做這些事」。關注組與校方職員協商後最終收起摺枱，但可繼續派絲帶及展示橫額。

因為疫情，中大沒為全體畢業生舉行畢業禮，改由各書院主辦。昨早首場新亞書院典禮，數名畢業生在儀式期間展示標語，但沒叫口號。一名社會科學院畢業生展示「哀我學生會」標語，該畢業生稱學生會屬學生自治一部分，理應存在，故在畢業禮展示標語，冀向校方表達意見。另有畢業生上台與書院院長合照時，展示「棱角分明 毋負期許」標語；去年中大舉行網上畢業禮當日，亦有人在校園展示寫有該標語的大型圓盾。