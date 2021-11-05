「新方向」成員戰新北 獲趙國雄李小加提名

8‧31太子站經理 曾現場述經歷

2019年8．31太子站事件發生時，張欣宇是港鐵太子站經理。問到事件有否為他造成困擾，他形容當時做了很大膽的事，在現場向很多人描述其經歷，因而「好快出咗名」，有數以百計人在其社交平台留言，他都逐一回覆，他說出乎意料地，市民都選擇相信他，令他有很大感觸。

張欣宇說香港新方向主張「去標籤」，不代表任何小圈子或特定群體的利益，無論別人如何標籤他或團隊，他會做好要做、想做的事，又說選民心水清，會見到有能力、有心服務的人。他稱，參選地區直選而非工程界等功能界別，因參選目的不是為代表業界，而是利用自身經驗協助社區。他說新界北將有不少基建、規劃項目，需要有實戰經驗的人監察。

沒正面回應有否與中聯辦溝通

至於有否與傳統建制派協調，張稱香港新方向由一班有心人自主自立而創，無參與其他黨派協調。被問有否與中聯辦溝通，他沒正面回應，僅稱選舉制度要求取得足夠提名，故工作焦點是爭取選委提名。

（立法會選舉）