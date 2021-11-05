馮煒光參選 獲狄志遠提名 戰選委會界別 冀福利議題當「拍檔」

管浩鳴考慮報選委會界別

馮煒光昨報名後稱「人生意義在於圓夢」，參選是希望助市民圓通關夢，又稱若當選會促進香港與內地年輕人交流。他說支持在郊野公園邊陲建屋，讓市民有上樓和置業的希望。他不透露獲什麼選委提名、是否包括梁振英，只稱決定參選後有「禮貌地」通知梁振英，梁着他「勤力啲」，他相信自己有勝算。至於會否支持梁再選特首，馮稱不答假設問題。馮曾撰文批評「AO黨」，他昨稱公務員制度要改革，而他不想用激動字眼評論高級官員。

狄志遠已報名參選立法會社福界，對手有民建聯朱麗玲。

曾為林鄭助選

經民聯陸瀚民獲陳智思提名

經民聯陸瀚民昨則打「基層牌」，稱自己出身基層，自小立志從政，「希望行前一步服務香港」。他獲19名選委提名，包括行政會議召集人陳智思、全國政協常委何柱國、經民聯監委會主席林建岳和總商會總裁梁兆基。

陸瀚民說自己「較肉緊」政府和青年的關係，認為政府過去數年提出的「三業三政」並不足夠，應加入人生觀、國家觀及國際觀。被問到參選有否取得特首林鄭月娥支持，他稱「冇去請教」。

選委界別暫23人報名

昨日報名參選選委會界別的包括民建聯陳仲尼、勞聯主席林振昇、香港青年聯會主席梁毓偉、中華海外聯誼會理事孫偉勇。本身為全國政協委員的陳仲尼說，倘當選會推動《基本法》23條立法、督促政府檢視土地相關法律等。林振昇稱循選委會界別出選是象徵工會願與不同界別溝通。截至昨日，選委會界別共23人報名，詳情可見選委會網站。

邵家輝撼廣東政協林至穎

功能組別方面，勞聯秘書長周小松參選勞工界，他提出12項政綱，包括立法規管工時等；工聯會郭偉強及梁子穎已報名參選該界別。批發及零售界爭取連任的自由黨副主席邵家輝，遇上廣東省政協委員、香港廣東青年總會副主席林至頴挑戰。林至穎昨稱自己有能力當選，被問到是否不滿邵家輝，他說不評論。

經民聯張華峰昨報名在金融服務界爭取連任。面對香港證券業協會主席李惟宏挑戰，張稱歡迎更多人有興趣服務香港，「有競爭先有進步」，提名他的包括曾一同在監警會工作的法律界選委梁定邦。

明報記者

（立法會選舉）