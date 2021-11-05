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被指要求公帑淘寶購禮谷針 沙田民政專員遭下屬投訴

【明報專訊】政府內部近日流傳「一班沙田民政事務處同事」向公務員事務局長聶德權、民政事務局長徐英偉等官員發出的投訴信，投訴今年5月上任的沙田民政事務專員柯家樂（圖）破壞多個行之有效的程序及做法、造成人事管理問題等，包括在中秋活動中，要求同事編造理由令投標價最低的公司變為不符要求；推動長者接種疫苗活動中，要求同事用公帑在淘寶網搜購禮物等。

民政事務總署表示不評論任何個案，若接獲投訴將按既定機制處理。

指編理由令非心儀投標者不符要求

本報曾致電柯家樂的辦公室電話，其秘書接聽後稱柯正開會，其後未獲回覆。「一班沙田民政事務處同事」發出的投訴書在網上公開，本報亦取得該信件副本。投訴書稱，柯家樂上任後花大量撥款在社區擺設裝置項目，由於超過一定數額需按指引招標，但柯要求分拆招標工作，有違採購程序，另中秋活動擬在沙田區各處掛燈籠，獲兩間公司入標，但她心儀的公司報價並非最低，要求下屬編造理由令報價最低的公司變成「不符合要求」，需重新招標，她再指示下屬向她心儀的公司暗示再度入標，惟有關公司沒再入標。

投訴書續稱，為響應公務員事務局推動長者疫苗接種的活動，柯要求下屬用公帑在淘寶網搜購，得知可收取贊助後才改為尋求贊助禮品。另一指控稱柯要求將非國慶活動的管弦樂音樂會納入國慶活動，並要求樂團抽起《月亮代表我的心》，稱該歌曲由台灣人主唱。

區議員：上任半年未有正式交流

其他投訴包括指控柯家樂濫用部門車輛作個人用途、經常指摘同事、破壞與地區人士的聯繫等。

民建聯沙田區議員林港坤稱，與現任民政專員的溝通較以往專員少，國慶升旗活動他未獲邀請出席，但說民建聯有協助宣傳，惟至今未曾與柯家樂直接會面，但他認為一般地區事務找民政處其他職員已處理到，「未至於所有事情要找她」。

民主黨沙田區議員冼卓嵐表示，柯家樂上任至今只在區議會大會上見面一兩次，柯家樂亦沒發言，雙方未有正式交流，而上一任民政專員最少曾向不同區議員聽取改善地區事務的意見。

相關字詞﹕沙田 民政事務專員

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