醫療集團貨櫃改裝流動注射站

公務員局：檢視第三針疫苗假

醫護及在機場工作等具高暴露風險的群組可優先打第三針，醫管局就會否提供疫苗假期表示會跟隨政府安排。公務員事務局就第三針疫苗假稱，會檢視疫苗假期的安排。機管局則稱，可參考前日新聞稿，該新聞稿稱機管局會繼續配合政府實施為相關機場員工打第三針的安排，未有提及假期。

康健國際醫療集團營運總監梁國齡表示，正改裝一個貨櫃為流動接種站，內設3個接種位，並已預留足夠空間稀釋疫苗，預計本月內完成改裝，日後會以貨櫃車形式到各區為市民打針，但何時出動、會打什麼針等，仍要與政府討論。梁說，流動車原意是為方便長者打針，但不會拒絕其他人，也沒限制是打第一、二或第三針，若需求大會考慮再增加貨櫃車數目。他又說，擬在油尖旺區增設過千呎的診所，有足夠空間打復必泰。

至於其他私營機構，如養和醫院的接種中心已在本月關閉，養和昨稱，正與政府商討打第三針的安排，詳情有待政府公布。

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻在港台節目《千禧年代》表示，醫管局會為正接受治療的癌症病人、曾接受器官移植者、免疫缺陷病人、愛滋病人和正服用免疫抑制藥物的病人打第三針，約有9萬至10萬人，若他們在短期內會覆診，會在覆診時提醒他們，否則會去信通知他們屬於優先打第三針的組別。被問及醫護打第三針是否有疫苗假，劉說會跟隨政府安排。

此外，公務員事務局長聶德權前日被問在海外打阿斯利康等疫苗的高風險者能否打第三針，他說只要合資格都可打；惟政府的公告中，除了免疫力弱者和康復者，高風險組別者只有曾打兩針科興或復必泰才合資格打第三針。政府發言人昨表示，其餘組別會循序漸進推行。

何栢良籲政府清楚交代打針部署

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在《千禧年代》表示，政府應主動聯絡優先打第三針的群組，為他們預約打針，並應向公眾清楚交代未來一年打針部署，例如是否所有年滿18歲者都要打3針。

此外，澳門下周二（9日）開始為居民打加強劑，包括所有已打國藥滿6個月的18歲或以上者，已打復必泰滿6個月的高危者，如免疫力低、60歲或以上、要到高風險地區等，其餘已打復必泰者暫不建議打第三針。當局建議市民優先選擇相同技術的疫苗，也可按個人意願選擇其他技術疫苗。

（新冠疫情）