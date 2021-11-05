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政府與內地視像會議 目標年底有序通關

【明報專訊】特區政府正爭取與內地「通關」，已於周二（2日）與內地相關部門專家舉行視像交流會議；而特區政府和港澳辦昨日差不多同時間發布會議的正面信息，特區政府發言人表示，會議上討論香港提交的資料和意見，交流具建設性，正朝通關的目標而行，並對盡快舉行第二次會議有正面作用。港澳辦表示會議上「取得了許多共識」。據悉，兩地目標是年底前啟動有序通關，但尚要視乎兩地疫情及國家盛事的風險等條件。

通關視乎兩地疫情及內地盛事風險

《南華早報》昨報道，本港有望下月與廣東省通關，只可經深圳出入，並設每日限額。港府昨發稿交代通關進度時，沒有正面回應報道，只稱特區政府與內地專家於本周二舉行視像交流會議，就特區政府在9月26日第一次兩地對接會議後，向內地提交的回饋意見和資料進一步討論及說明，以增進雙方了解。發言人形容視像交流具建設性，並對推進盡快舉行第二次對接會議有正面作用。

特區政府又重申以「清零」為目標、堅守「外防輸入、內防反彈」防控策略，根據聯防聯控原則繼續加強和貫徹落實各項防疫抗疫措施，確保通關不會對內地疫情防控帶來額外風險。

港澳辦發言人表示，中央十分關心香港疫情，中央有關部門高度重視恢復內地與香港通關的問題。發言人續稱，留意到特區政府和社會各界努力下，香港控疫取得了積極成效，實現了「動態清零」的目標。近日兩地專家再次舉行會議，共同研判兩地疫情，聚焦防範疫情跨境傳播的一系列具體問題討論，「取得了許多共識」。雙方正相向而行，兩地恢復通關的工作正有序推進。

政府消息：最後通關決定權在內地

據了解，兩地商討以年底為通關目標，並期望內地專家可於11月來港視察或舉行第二次對接會議，但一些內地專家正忙於在不同省處理疫情，故實際情况待定。政府消息人士表示，政府目標是要盡快令通關條件就緒。即使條件就緒，仍有3個變數，包括香港疫情是否有變化、內地疫情變化，以及國家有否盛大事件須兼顧疫情風險等，因此，最後的通關決定權在內地。

政府消息人士又表示，對於內地要求，政府正盡力配合，例如將本月12日起全面收緊豁免檢疫安排，而內地一些要求如仿效澳門針對爆疫地區封區14日，政府盡量向內地解釋未必能做到，但提出香港有措施把爆疫大廈居民強制搬往檢疫中心，可收到同一控疫效果，內地官員亦表示理解。

（新冠疫情）

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