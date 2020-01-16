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香港100越野賽不獲豁免 主辦方：探討改行短途賽

【明報專訊】繼樂施會毅行者後，原定明年初舉辦、涉3000多名參加者及工作人員的「香港100」越野賽，豁免群組聚集申請同樣不獲政府批准。民政事務局昨解釋，因為活動難採取有效措施阻隔公眾及參加者接觸，參賽者補給時會聚集及進食，有潛在傳播疫情風險。有原本打算參賽的跑手對政府決定感失望，認為疫情回穩，環境許可舉辦賽事。

民政局：難隔接觸 補給進食恐播疫

原定明年1月29日至30日舉行的香港100賽事長103公里，由西貢北潭涌至大帽山，參加者須在活動前14日完成接種兩針疫苗，並提交活動前48小時陰性檢測報告。

「Hong Kong 100 Ultra Marathon」10月29日於facebook表示，獲政府告知不支持香港100實體賽，原因是鑑於比賽規模和缺乏有效措施將參加者與其他行山者分開，可能會增加新冠病毒社區傳播風險。主辦單位對事態發展表示歉意和失望，正與政府探討能否明年1月28日和29日舉行較小規模和短途比賽。

被問不批准賽事原因、為何已斷定屆時不合適舉辦，民政事務局表示，香港100於北潭涌舉行，全程約100公里，涉及3000多名參加者及工作人員連續兩日進行，由於活動難以採取有效措施阻隔公眾及參加者接觸，而且參賽者在補給時會聚集及進食，存有潛在傳播疫情風險，政府已通知主辦機構活動不獲支持舉行。

局方稱全球各地疫情仍非常嚴峻，個案數字居高不下，疫情持續期間，政府繼續嚴謹處理任何豁免群組聚集申請，因應每宗申請和防疫措施慎重考慮，以防本地疫情惡化。

跑手稱世界賽首站 屬重要賽事

香港越野跑手黃浩聰表示，原打算參加明年香港100，對政府再以防疫理由不批准賽事，感失望及可惜，認為社區疫情已回穩，「大圍環境是許可舉辦賽事」，沒必要取消。他說香港100是世界越野跑巡迴賽首站，在香港及國際屬重要賽事。黃浩聰又表示，康樂活動在社會重要，能讓人身心健康，「Ban（禁止）晒係咪好事？」

（新冠疫情）

相關字詞﹕防疫 黃浩聰 越野賽 香港100

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