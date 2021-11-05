水牛爭地盤追逐 學童捱撞一度昏迷 貝澳一帶約50頭 漁護署將捕涉事牛絕育

現場為大嶼山嶼南道近杯澳公立學校，昨早約9時半，兩隻水牛在學校附近道路追逐，並突然橫過馬路，有私家車停車躲避。被追的水牛衝上對面行人路一個巴士站附近，後方水牛緊追其後，兩牛撞向在該處聚集的一群學童，大部分來自附近一間國際學校，有學童被撞倒地上，另有學童閃避時跌倒受傷，場面一片混亂。附近教師及成年人聞聲趕至協助，檢查學童傷勢，並報警求助。涉事兩隻水牛事發後已失去蹤影。

兩捱撞8跌倒 昏迷女童後清醒

警方初步調查相信，有兩隻水牛在上址追逐，其間撞倒一名8歲女童及另一名男童，另有8名年約8至9歲的學童閃避期間懷疑跌倒。被撞女童一度昏迷，其後回復清醒，連同兩名閃避時受傷的男童送北大嶼山醫院治理，他們主要腹、胸口、臉及手受傷，女童經治理後已出院。兩名男童之後轉送瑪嘉烈醫院治理，至昨晚情况穩定。其餘4男3女學童，包括被水牛撞及的男童拒絕送院。

漁護署表示，事發後已即時派員到場調查，其中一頭涉事水牛尚未絕育，該署稍後會嘗試捕捉，並帶回轄下打鼓嶺行動中心做絕育手術，以減低其對其他雄性水牛的攻擊性，減少導致途人受傷的風險。署方表示，涉事地點一帶現時約有50頭水牛。

在貝澳照顧牛群多年、人稱「牛媽」的梁韶華表示，事件中的兩隻水牛其中一隻是早前嚴重受傷、陰囊有撕裂痕迹而引起關注的「孤獨精」，另一隻則為其兒子「大眼仔」，事源「孤獨精」與兒子爭地盤失敗後，一直被排擠，昨日路過附近時被兒子「大眼仔」發現，「大眼仔」遂上前追逐並衝出路口。她稱當時有看牛人發現事件已立刻致電她，惟她趕至現場時已發生意外，未能阻止。

居民促政府管理好水牛棲息地

外籍居民Tania表示，水牛交配季節期間，經常看到牠們不斷追逐，但一般只會在空地上到處跑，較少走上行人路，認為今次撞倒人屬不正常，對有小童被撞傷感到傷心。事發地點附近處處發展，她促請政府應好好管理水牛棲息地。

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