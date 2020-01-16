大灣區GBA專題：珠海．銀行交易員休養變定居 拍片炒股維生

【明報專訊】抖音短片成為內地年輕人近年興起的新行業，有傳內地網紅李子柒年賺過億，年輕人紛紛轉型拍片、撰寫博客，這類型工作在內地稱為「自媒體」（港稱KOL）。Kristy（圖）原於香港日資銀行從事交易員，一次隨友人前往珠海，改變她到內地看法，自此決定成為自媒體，拍攝關於內地生活影片，向港人介紹內地生活。
事實上，Kristy在香港職場打滾多年，每日工作周而復始，她坦言，每天工作重重複複彷彿找不到人生方向。之前從未想過北上發展的她，一次跟隨友人到訪珠海，大大改變她對內地的看法。「（之前）我對內地的看法停留在小時候，深圳羅湖非常骯髒、落後，豈料內地原來已今非昔比，街道不但變得乾淨，發展亦愈來愈先進，真的大開眼界。」
因此，她在兩年前隻身前往內地，首年以每月1500元人民幣在珠海斗門區租屋。翌年以60萬元人民幣在中山買入一個複式單位，底層面積約為420平方呎。至於為何選擇在中山置業，她表示，中山距離香港較近，樓價亦低水。工作方面，她坦言在香港工作多年、積勞成疾，北上內地一年多都沒有工作，專心休養及適應習慣內地生活。至近期，機緣巧合接觸到內地的自媒體、認識到中港的創業青年，並加入一起創作影片，目前發布的影片主要圍繞中山衣食住行等生活。另為增加收入，她每天都會早上8時起牀，閱讀港交所通告及炒賣股票至下午4時，賺取生活費。
適合上網就能工作人士
「我覺得內地非常適合一些只需要網絡就能工作的人士，地方大而且生活水平低，可以在沒太大生活壓力下工作。」她表示，由於內地物價低，現時每月生活開支僅數千元，低消費水平容許她擴展人脈及追求夢想。
相關字詞﹕大灣區