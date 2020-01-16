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大灣區GBA專題：3港人北上工作 談兩地差異

【明報專訊】香港政府近年大力鼓勵港人到內地工作，坊間亦有大灣區青年就業計劃，幫助港青體驗內地工作。事實上，不少港人到內地打拼，部分人選擇創業，亦有部分人到內地打工。本報今期訪問了3名在內地打工的香港人，分享他們的工作見聞，以及在人工水平、生活文化差異下，如何適應當地工作。

深圳．財務顧問冀助內地人長知識免受騙

中深未來（深圳）投資諮詢有限公司財務總監張錦華（Alan，圖），原於香港銀行界工作18年之久，在2008年金融海嘯時，北上內地另覓機會。回憶當年，他表示，當年於香港大學修讀經濟學系時，曾經在香港匯豐銀行任兼職，了解銀行運作並產生興趣，畢業後隨即報名參加管理培訓生（Management Trainee）。

他先在香港分行工作24個月，每半年在不同部門學習新技能，24個月後前往英國實習一年。回到香港後，主要在資產管理部門工作。「在銀行工作是一個很難忘的經驗，記得2007年時與瑞信一起協助阿里巴巴上市，雖然辛苦但很有趣。」

金融海嘯後北上 一做13年

其後他離開匯豐，到英皇金融學習買賣黃金、期貨及股票等，接觸一些當時在銀行甚少接觸的範疇。本來他以為會一輩子在香港銀行界打滾，但2008年一場金融海嘯，令銀行業一片蕭條。「當年不少市民上街遊行、一單接一單的訴訟案件等，雖然我未被事情波及，但都難免感到心灰意冷。」剛巧在銀行公會的一個聚會中遇上人生伯樂，推薦他到內地工作，結果他由2008年在內地打工至今13年。

投資產品日賺12厘有人信

初到內地，他主要處理兩地人的財務事宜，協助內地人與香港人在另一方開設銀行戶口及成立公司，其後亦會協助創業人士貸款、租舖等。他坦言花了很長時間調整在內地工作的心態，主因是內地雖然非常富裕，但民眾金融知識匱乏、大多思想仍然停留在1990年代，較容易受騙，需要更多教育與指導。他舉例指，投資產品每天利息達12厘，仍會有不少人相信，更以層壓式方法推銷予親朋戚友，即使近年內地政府嚴厲監管，但這類型騙案依然在各地屢見不鮮。

看好通關後生意大增

對於內地金融行業前景，他表示，希望可以持續將香港學習到的金融知識帶入內地，令內地體制更成熟。受新冠病毒疫情影響，兩地民眾難以通關，他表示，留意到兩地人都渴望到另一方經營生意，而且近年需求愈來愈大，相信通關後，工作量會大增。疫情對他的工作影響不算大，他轉為協助不同城市的民眾經營生意，「由於內地市場龐大，一些公司經營欠佳，我們會提供財務整頓、經營顧問及協助轉型等服務，從中收取顧問費，類似『白武士』的角色」。他續稱，會計師行亦有提供類似財務管理服務，因此他是將香港金融模式搬上內地。他又指出，由於廣東省人口稠密，這方面服務需求非常龐大。

稱內地機會多 更易賺大錢

不少港人憂慮北上工作後，薪金會比香港低，張錦華認為，內地機會處處，更容易賺大錢，鼓勵香港人到內地創業、申領內地政府資助。另由於他是被引薦到內地工作，薪金方面以香港薪酬計算。他續稱，公司會同時支薪到香港及內地銀行帳戶，由於內地稅率高達三成，因此內地户口每月支薪不多於1萬元人民幣，另外要供「五險一金」。1萬元以外的薪酬，則支付到其香港銀行的帳戶。公司位於深圳福田，他表示，每月1萬元人民幣已足夠在內地生活。

明報記者 黃清瑤

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