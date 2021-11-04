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海關截櫃車破冒牌波鞋儲存倉 檢值80萬貨拘3人

【明報專訊】海關上周在深圳灣管制站截查一輛貨櫃車，檢獲一批懷疑冒牌波鞋及童裝，經追查下於青衣及荃灣搗破兩個冒牌貨品儲存倉，共檢獲1100件懷疑冒牌貨品，市值約80萬港元，拘捕3名男女。

海關版權及商標跨境調查組高級調查主任李宇翔表示，關員於上周四（10月28日）在深圳灣管制站截獲一輛由內地入境的貨櫃車，檢獲一批冒牌波鞋及冒牌童裝，總值約8萬元，並拘捕貨櫃車61歲男司機。調查後於翌日及周一（1日）突擊搜查荃灣及青衣兩工廈單位，分別破獲一個冒牌波鞋儲存倉及加工中心，以及一個冒牌童裝儲存倉，再檢獲總值約72萬元冒牌貨品，並拘捕兩名分別25歲及35歲女子。

仿真度低 正價三分之二出售

海關初步調查相信有人利用網上平台售賣冒牌波鞋及童裝，當買家落單時，該網店會向不同貨源採購，貨物抵港後儲存於兩個工廈單位，其後再利用速遞公司將貨物寄予顧客。而用作儲存冒牌波鞋的荃灣工廈單位，毗鄰為包裝加工中心，檢獲風筒及顏料等，相信冒牌貨仿真度低，質量參差，需加工修補再寄給顧客。被捕3男女獲准保釋候查，案件仍在調查中。

李宇翔續稱，網店經營約3個月，出售貨品價格較正價低約三分之一，呼籲消費者網購時小心謹慎，選擇商譽良好的網店或賣家，避免購買冒牌貨品。

相關字詞﹕網購 海關 冒牌貨

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