涉討論區售學生裙底照 20歲無業男被拘

警方今年10月接獲一間學校報案，稱發現其學生被偷拍裙底相片被上載至網上討論區。警方經調查後發現該批照片大部分在公共交通工具上拍攝，包括巴士及港鐵等，相信有人趁人多擠迫或事主乘扶手電梯時，用手機由下而上偷拍裙底，及後更將相片及短片在網上討論區以數十至數百元出售。

警港鐵站設伏拘捕 搜屋檢仿製槍BB彈

黃大仙警區重案組主管督察李嘉偉表示，警方經深入調查後鎖定一名疑犯，探員前日在港鐵彩虹站埋伏，發現疑犯尾隨一名穿校服的女學生乘扶手電梯，並用手機拍攝裙底，探員立即上前將他拘捕。被捕男子20歲，報稱無業，探員同日晚將他押返將軍澳健明邨寓所蒐證，在他電腦中檢獲約10段短片，並發現3支仿製手槍及兩支仿製步槍、約9000多粒BB彈，及一張去年9月已報失的他人八達通。

20歲男疑犯涉嫌非法拍攝或觀察私密部位、發布源自干犯非法拍攝或觀察私密部位的影像、盜竊及管有仿製槍械罪，與疑犯同住的49歲母親亦涉盜竊及管有仿製槍械被捕。

黃大仙警區刑事部總督察潘兆鏗稱，相信被捕男子持續犯案約半年，偷拍地點涉及全港多區，亦已掌握買家紀錄調查，搜獲的仿製槍將交槍械鑒證科檢驗槍口能量。