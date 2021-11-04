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替狄志遠助選被質疑 民主黨劉子傑：我識光合作用?

【明報專訊】新思維主席狄志遠周一報名參選社福界，據了解，協助他宣傳選舉的公司「G menu」，股東包括葵青前區議員民主黨中委劉子傑、公民黨前成員譚家浚，部分泛民前區議員於網上炮轟兩人。譚家浚昨接受查詢時稱並非由他洽談這宗生意，「可能有啲同事冇政治觸覺」，狄志遠回應稱，10月時已與譚家浚本人討論合作，「因為他是這間公司老闆」。

民主黨未回覆是否知情

被問到知否公司接狄志遠生意、有否通知民主黨、是否認同狄的政治理念，劉子傑昨回應稱「我識得光合作用？」本報向民主黨主席羅健熙查詢對事件是否知情，未有回覆。據了解，劉子傑昨向黨友發信息稱自己身在英國，承認名下公司接了這宗生意，他沒參與其中，「歡迎各位就此事向紀委投訴」。民主黨紀律委員會主席劉慧卿稱，暫無收到投訴。

回應前區議員批評：我哋唔使食飯？

公民黨前成員、沙田區前區議員黃文萱昨於網上批評兩人「咁嘅錢就可以買到骨氣」，黃早前與G menu 合作，製作「沙田友Tee」售賣。她昨凌晨發文，稱得悉「生於斯 Homeroot （即公司G menu）」協助狄志遠選舉工程後，她向譚、劉查詢，答覆極為令人失望。她在留言處貼上劉子傑的回覆，劉反問她「我哋係咪唔洗（使）食飯？所有中資野（嘢）係咪唔幫襯？」，質疑黃文萱「攻擊同路人好開心咩？」

根據選舉廣告申報平台，狄志遠本周一（1日）於facebook發出的選舉廣告由「Warren Tam」發布。譚家浚承認是他，稱同事接洽了一宗生意，不會拒絕客戶，並強調「冇本事食人血饅頭」，他之後或未必再參與此項目。他又稱「不會幫任何人站台」。有指譚早在選委會選舉已為狄志遠做選舉宣傳，譚沒有回覆。

狄志遠回覆稱，之前有與該公司合作，服務做得好、有活力，從專業服務而言非常適合他的選舉工程，不考慮對方個人政治取向。對於其他民主派抨擊譚、劉兩人，狄認為香港現時政治立場行先，無視他人的專業能力，是悲哀的事。

社福界另一參選人為民建聯朱麗玲。

（立法會選舉）

相關字詞﹕黃文萱 公民黨 民主黨 社福界 朱麗玲 狄志遠 民主派 立法會選舉

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