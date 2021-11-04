6人報名選委會界 吳傑莊：年輕人不止關注房屋

曾住板間房和公屋的吳傑莊稱，他的經歷與大部分年輕人相似，但認為現在的年輕人有困難和迷惘點，稱他們關注的不止房屋，而是希望在香港尋夢。同報名選委會界別的嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所副所長周文港表示自己出身基層，清楚香港有何需要及市民心中所想，並希望幫助年輕人「少走彎路」，又說每晚回家見到香港的夜色很漂亮，「這是我們的家，嘈嘈吵吵的東西應到此為止」。

陳紹雄則強調以個人身分參選，與中電無關，他稱過去一屆政府經歷前所未有的事情，但現在不要再回顧過去，要面向未來，稱現時政府和各界已考慮到深層次矛盾，更重要如何製造平台，讓年輕人在成長過程中找到機遇，融合國家發展大局。

一直盛傳會參選教育界的教聯會副主席鄧飛，昨報名選委會界別，他解釋由於社會曝光較多，與教育界以外不同界別有較多接觸，相信能從更宏觀層面關心如何改善本港教育。港區人大代表林順潮昨報名選委會界別，本身為眼科醫生的他2000年時曾參選立法會醫學界但落敗。他說選委會界別關注整個社會問題，認為自己可參與解決各方面問題，包括融入大灣區。另外，民建聯李世榮昨報名參選新界東南地區直選。

選委會界別至昨日有17人報名，名單可瀏覽選管會網站：www.elections.gov.hk/legco2021/chi/nomination2.html

（立法會選舉）