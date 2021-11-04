新民黨5人選立會 葉劉出戰港島西 稱無意任立會主席 選特首言之尚早

葉太2012年、2017年都曾參選特首，但因提名不夠而無法入閘。葉劉淑儀昨日沒有正面回應是否參選特首，至於立法會主席一職，她表示從來沒想過，因素來喜歡研究政策，站在第一線發聲，形容處理議會程序如打點「家頭細務」，「我自己家裏的家頭細務都沒興趣，更不要說管立法會這頭家」。

稱對陳家珮有信心 親戰港島西因選民要求

早前有傳葉太或轉戰選委會界別參選，交棒陳家珮出戰港島西；葉太昨稱只屬傳言，新民黨此前無宣布名單，因中委需考慮贏取更多議席。被問出戰港島西是否因陳家珮未能接班，葉太稱，不少支持者希望她出選，是次決定只為滿足選民要求。她稱陳家珮於2018年港島區立法會補選中僅以數千票落敗，表現非常好，「我對她非常有信心」。葉太表示各成員已取得足夠提名即將報名參選，但形容爭取提名過程艱巨，有選委難以接觸或不給予提名，她透露自己獲香港大學前校長徐立之、世衛前總幹事陳馮富珍提名。部分地方選區有多於一名建制派出選，葉太表示很多精英參與今次選舉，已習慣多人競爭。

另外，盛傳元朗區議會主席沈豪傑會參選由北區及元朗區西北部組成的新界北，沈豪傑昨日回應查詢時表示作為元朗人、區議會主席，希望「搞好個區」，並放眼整個北部都會區。他稱，發展亦不應一言堂，「唔係剷晒所有嘢」，應同時照顧當地居民，但「當然唔係要阻住發展啦」。

已報名港島區的參選人包括民建聯陳學鋒、離島區議員方龍飛；港島東已報名者有工聯會會長吳秋北。選委會界別截至昨日有17人報名。

（立法會選舉）