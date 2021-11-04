被問為何沒啟動應變程序 作供消防：現提及屬事後孔明

稱有足夠拯救人手

起火第3日（2016年6月23日），馬啟耀伙拍上司溫志平及另外3人入火場，接替許志傑所屬「觀塘泵」（觀塘消防局泵車）隊伍的工作。他表示，眾人走到主走廊盡頭，見到兩名「觀塘泵」隊員從一個迷你倉離開，許志傑則以雙手抓緊倉內鐵皮，看來已經昏迷。他以對講機指示隊員增援，眾人最終將許志傑抬出火場。

呈堂片段顯示，消防員抬走許志傑時，經過一排已打破的玻璃窗。馬啟耀表示，同袍稍一不慎就會失足墮地，加上火場地面充斥雜物，整個拯救過程「有啲吃力」。

充斥雜物拯救「有啲吃力」

死因研訊主任問馬啟耀，為何他發現許志傑遇事後，沒有啟動「Mayday」，反而停在原地等待同袍，馬啟耀稱其上司已將事件通報入口指揮官，如果他呼叫「Mayday」，恐怕惹人誤會，以為再多一名消防員在火場遇險。研訊今續。

【案件編號：CCDI 333、334/16】

（迷你倉大火）