灣仔商廈食水鉛量超標 水署沒交代地點捱轟

4年再現鉛水 超標最高七成

灣仔區議會主席黃宏泰表示，水務署至今未向區議會交代詳情，只透露涉事商廈內有食肆及商業寫字樓，批評水務署的做法缺乏透明度。

政府昨表示，水務署上周從15個用戶水龍頭抽取食水樣本進行檢測，發現灣仔一個私人非住宅處所取得的水樣本，錄得鉛含量超標。水務署資料顯示，該處所在「日間隨機取樣」的水樣本，每公升含鉛量錄得17微克，超出本港食水最高每公升10微克標準；按既定兩級取樣規程，水務署再測試該處所的30分鐘靜水樣本，結果錄得每公升含鉛量12微克，同樣屬超標，成為自「水質監測優化計劃」實施後，首宗食水樣本超標個案。

水務署稱，獲悉檢測結果後，已立即聯絡處所負責人，要求通知大廈內所有用戶，採取適當預防及緩解措施，包括須使用其他飲用水源、在大廈張貼告示等，以及盡快聘請合資格顧問詳細調查，以找出鉛量超標的問題成因。

署方又稱會密切跟進情况，有需要時提供協助，若未能在合理時間內採取緩解措施，署方可根據《水務設施條例》採取行動，以保障食水安全。

內有食肆 當局稱水源不同

黃宏泰表示，水務署只透露涉事處所為商廈設有一間食肆，其他單位為商業寫字樓，但該署不肯交代大廈名稱，稱因涉及私隱問題，亦未有向其他政府部門交代情况。他又引述水務署稱，涉事處所的食肆採用另一水源，不屬於錄得含鉛量超標的水源。

黃宏泰批評水務署隱瞞涉事處所名稱，並質疑水務署是否有權力不交代詳情，擔心將影響其他部門如衛生署、食環署的跟進工作。他稱未來會在區議會會議上跟進事件。

香港水務安全學會會長陳漢輝表示，暫未了解事件詳情，但自2015年鉛水事件發生後，一般新建或大型的喉管改動工程需由水務署批准，並由認可人士監管；但部分小型喉管更換工程，個別住戶可自行尋找非合資格人士進行，有機會出現問題，如使用含鉛焊料或不合規格的喉管物料等，建議涉事處所的用戶暫時不要飲用自來水，並聘用合資格水喉匠檢查喉管情况。