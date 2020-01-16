六旬漢日吸3包煙 心血管逾七成半閉塞 醫生：心肌梗塞致肺水腫亡 無敏感狀 未證疫苗有關

死者李宇根（終年63歲），今年2月26日在官涌疫苗接種中心接種首劑科興疫苗，同月28日在伊利沙伯醫院不治。

曾為死者看診的政府普通科門診醫生盧昆儀供稱，死者透露自2010年起已到私家診所求診，2020年6月首次到政府門診接受治療，同年9月被診斷患有糖尿病、高血壓、高膽固醇及微蛋白尿和肥胖問題，另死者亦是嚴重吸煙者，每天吸3包煙。

死者最後一次求診是今年2月3日，檢查報告顯示其糖尿指數偏高，上下壓超標，加上死者稱過去幾個月每逢勞動便會心口痛，故診斷他患穩定型心絞痛，處方了血壓、糖尿及防止心臟病的藥物，並寫信轉介他到心臟專科進一步檢查。

死前求醫無嚴重過敏

應診醫生不考慮疫苗因素

及至今年2月28日凌晨1時許，死者因氣促情况惡化而自行到伊利沙伯醫院求醫，為他診症的急症室醫生林家俊供稱，當時死者有咳嗽、胸口窘迫及呼吸困難，上壓下壓分別為205和151，每分鐘心跳122下，均高於正常水平。X光顯示死者兩邊肺部朦朧，臨牀診斷有急性肺水腫或支氣管炎，為他在靜脈注射藥物後情况改善，便安排他入住內科病房。

死因研訊主任劉理蘭問林家俊，死者曾於2月26日接種科興疫苗，當時有沒有考慮疫苗對他的影響，林稱無任何醫學證據證明死者病徵與接種科興疫苗有關，且他沒有嚴重過敏反應，因此並無考慮與疫苗相關。對於疫苗與死者是否相關，死因裁判官周慧珠和陪審團就此多番追問林，林均稱無醫學文獻證明疫苗會影響這類病人，但建議病人打針前先諮詢負責跟進的醫生（見表）。

死者於今年2月28日死亡，其後由伊利沙伯醫院病理科顧問醫生卓華解剖屍體，卓供稱死者死因是急性肺水腫，由急性心肌梗塞引致，估算是2月28日清晨6時許死亡。

心肌壞死 料已梗塞兩三周

驗屍發現，死者部分心臟肌肉壞死，與急性心肌梗塞的徵狀脗合，推斷情况已維持2至3周。另死者兩邊肺部較常人重，相信是充血和水腫引起，其心臟血管有75%至95%閉塞，卓認為閉塞是長年累月而成。

在死因研訊主任查問下，卓稱無症狀顯示死者因接種疫苗而引起過敏反應致死。另在陪審團追問下，卓再稱無疫苗試驗結果顯示接種疫苗會導致心肌梗塞。聆訊今續。

【案件編號：CCDI-182/21】

明報記者

（死因研訊）