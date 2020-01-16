港聞

港聞二

六旬漢日吸3包煙 心血管逾七成半閉塞 醫生：心肌梗塞致肺水腫亡 無敏感狀 未證疫苗有關

【明報專訊】一名六旬漢今年2月底新冠疫苗接種計劃展開首日接種首劑科興疫苗，兩天後死亡，死因研訊昨續。法庭傳召3名醫生作供，分別講述死者生前覆診、死亡當天的診斷，以及解剖屍體後的發現。證供顯示，死者生前的心臟血管逾七成半閉塞，死亡前2至3周已出現心肌梗塞，最終引致急性肺水腫死亡。庭上一度關注，其死因是否與接種疫苗有關，醫生均表示，屍體無症狀顯示因接種疫苗而引起過敏反應致死，亦無醫學證明疫苗會導致心肌梗塞。

死者李宇根（終年63歲），今年2月26日在官涌疫苗接種中心接種首劑科興疫苗，同月28日在伊利沙伯醫院不治。

曾為死者看診的政府普通科門診醫生盧昆儀供稱，死者透露自2010年起已到私家診所求診，2020年6月首次到政府門診接受治療，同年9月被診斷患有糖尿病、高血壓、高膽固醇及微蛋白尿和肥胖問題，另死者亦是嚴重吸煙者，每天吸3包煙。

死者最後一次求診是今年2月3日，檢查報告顯示其糖尿指數偏高，上下壓超標，加上死者稱過去幾個月每逢勞動便會心口痛，故診斷他患穩定型心絞痛，處方了血壓、糖尿及防止心臟病的藥物，並寫信轉介他到心臟專科進一步檢查。

死前求醫無嚴重過敏

應診醫生不考慮疫苗因素

及至今年2月28日凌晨1時許，死者因氣促情况惡化而自行到伊利沙伯醫院求醫，為他診症的急症室醫生林家俊供稱，當時死者有咳嗽、胸口窘迫及呼吸困難，上壓下壓分別為205和151，每分鐘心跳122下，均高於正常水平。X光顯示死者兩邊肺部朦朧，臨牀診斷有急性肺水腫或支氣管炎，為他在靜脈注射藥物後情况改善，便安排他入住內科病房。

死因研訊主任劉理蘭問林家俊，死者曾於2月26日接種科興疫苗，當時有沒有考慮疫苗對他的影響，林稱無任何醫學證據證明死者病徵與接種科興疫苗有關，且他沒有嚴重過敏反應，因此並無考慮與疫苗相關。對於疫苗與死者是否相關，死因裁判官周慧珠和陪審團就此多番追問林，林均稱無醫學文獻證明疫苗會影響這類病人，但建議病人打針前先諮詢負責跟進的醫生（見表）。

死者於今年2月28日死亡，其後由伊利沙伯醫院病理科顧問醫生卓華解剖屍體，卓供稱死者死因是急性肺水腫，由急性心肌梗塞引致，估算是2月28日清晨6時許死亡。

心肌壞死 料已梗塞兩三周

驗屍發現，死者部分心臟肌肉壞死，與急性心肌梗塞的徵狀脗合，推斷情况已維持2至3周。另死者兩邊肺部較常人重，相信是充血和水腫引起，其心臟血管有75%至95%閉塞，卓認為閉塞是長年累月而成。

在死因研訊主任查問下，卓稱無症狀顯示死者因接種疫苗而引起過敏反應致死。另在陪審團追問下，卓再稱無疫苗試驗結果顯示接種疫苗會導致心肌梗塞。聆訊今續。

【案件編號：CCDI-182/21】

明報記者

（死因研訊）

相關字詞﹕心肌梗塞 接種死亡 科興疫苗 死因研訊

上 / 下一篇新聞

鍾翰林認分裂國家洗錢 稱問心無愧 法官令勿政治宣言 指判監「最大機會選項」
鍾翰林認分裂國家洗錢 稱問心無愧 法官令勿政治宣言 指判監「最大機會選項」
PayPal收13.5萬 倡滬獨組織捐2.3萬
PayPal收13.5萬 倡滬獨組織捐2.3萬
賢學思政兩案合併 與光城者案轉介區院
賢學思政兩案合併 與光城者案轉介區院
律師入稟 稱港有司法權控陳同佳謀殺
律師入稟 稱港有司法權控陳同佳謀殺
六四集結案 衛署醫生：赴這類集會多年 知防疫措施難實行
六四集結案 衛署醫生：赴這類集會多年 知防疫措施難實行
兩車相撞 毀太古前大班獨立屋大閘
兩車相撞 毀太古前大班獨立屋大閘
兩對夫妻各捐一腎 「交叉配對」獲新生 計劃推出3年首宗移植 盼配對池擴大加快換腎
兩對夫妻各捐一腎 「交叉配對」獲新生 計劃推出3年首宗移植 盼配對池擴大加快換腎
樂齡科技博覽 升降坐廁助長者「坐低起身」
樂齡科技博覽 升降坐廁助長者「坐低起身」
泰加保險停接新單 的士業促政府介入
泰加保險停接新單 的士業促政府介入
灣仔商廈食水鉛量超標 水署沒交代地點捱轟
灣仔商廈食水鉛量超標 水署沒交代地點捱轟
警圍捕「飛天蠄蟧」 兩非法入境漢落網
警圍捕「飛天蠄蟧」 兩非法入境漢落網
被問為何沒啟動應變程序 作供消防：現提及屬事後孔明
被問為何沒啟動應變程序 作供消防：現提及屬事後孔明
兩學院批產婦死因研訊 死者家屬：在傷口灑鹽
兩學院批產婦死因研訊 死者家屬：在傷口灑鹽
新民黨5人選立會 葉劉出戰港島西 稱無意任立會主席 選特首言之尚早
新民黨5人選立會 葉劉出戰港島西 稱無意任立會主席 選特首言之尚早
6人報名選委會界 吳傑莊：年輕人不止關注房屋
6人報名選委會界 吳傑莊：年輕人不止關注房屋
替狄志遠助選被質疑 民主黨劉子傑：我識光合作用?
替狄志遠助選被質疑 民主黨劉子傑：我識光合作用?
G menu賣黃Tee 曾合作區議員：願退款
G menu賣黃Tee 曾合作區議員：願退款
涉討論區售學生裙底照 20歲無業男被拘
涉討論區售學生裙底照 20歲無業男被拘
海關截櫃車破冒牌波鞋儲存倉 檢值80萬貨拘3人
海關截櫃車破冒牌波鞋儲存倉 檢值80萬貨拘3人
林鄭：部分部門調「北都」 將提供65萬職位
林鄭：部分部門調「北都」 將提供65萬職位
大灣區GBA專題：3港人北上工作 談兩地差異
大灣區GBA專題：3港人北上工作 談兩地差異
大灣區GBA專題：珠海．銀行交易員休養變定居 拍片炒股維生
大灣區GBA專題：珠海．銀行交易員休養變定居 拍片炒股維生
大灣區GBA專題：東莞．代父收租兼職收新冠檢測瓶 港銀出糧
大灣區GBA專題：東莞．代父收租兼職收新冠檢測瓶 港銀出糧
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】會員多意見 梁家傑：有人指報酬令榮譽失色 大律師會棄主席受薪建議
【Emily】會員多意見 梁家傑：有人指報酬令榮譽失色 大律師會棄主席受薪建議
【Emily】M+明起預約 旅客暫也免費
【Emily】M+明起預約 旅客暫也免費
【Emily】林正財：北都建「長者村」有得諗
【Emily】林正財：北都建「長者村」有得諗
【Emily】玩輪椅籃球 羅致光射極唔入
【Emily】玩輪椅籃球 羅致光射極唔入
【Emily】海園「瑜伽星夜Glamping」 索價6888
【Emily】海園「瑜伽星夜Glamping」 索價6888
【Emily】賀150周年 動植物公園周六辦音樂會
【Emily】賀150周年 動植物公園周六辦音樂會