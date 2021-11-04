泰加保險停接新單 的士業促政府介入

的士意外增 泰加：屬風險控制措施

泰加保險昨發出公告，稱為回應近期監管要求，管理層已重新評估的士保險業務相關的風險及回報；作為風險控制措施的一部分，上月28日起不再承保從其他保險公司轉移的新保單，直至另行通知，但會為現有保單持有人提供服務及辦理續保。泰加將繼續檢討的士保險業務風險，考慮在必要時調整，又稱沒有計劃停止的士保險業務。

現時全港約1.8萬部的士。的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，上周起接獲不少車主反映，稱泰加突然不再承接新保單。他稱雖然市面上有其他保險公司，但泰加份額及承保量最高，若不接新單，擔心會影響業界正常服務，特別是夠期更換新車的士，認為政府需盡快介入，否則將有的士因未獲承保而停駛。

據香港保險業聯會今年6月向立法會提交文件資料，的士相關索償額近年持續上升，的士保險過去5年的已承付申索淨額累升62%，2019年達4.12億元。運輸署數據顯示，2017至2019年間，的士相關交通意外有上升趨勢，分別為4359、4436及4810宗，去年回落至3857宗。

運房局回覆稱，現時有8家保險公司承保的士，保險公司會按商業原則及經營環境、風險評估和理賠紀錄等釐定保費水平和決定是否承保。當局稱續與業界溝通，鼓勵司機注意駕駛安全，從源頭減少意外發生。