樂齡科技博覽 升降坐廁助長者「坐低起身」

不少長者膝關節退化，即使坐廁有扶手，亦難以發力坐下和站起來，其中一間參展商佳澤科技幾年前引入升降坐廁扶助器，長者只要站近廁板，並輕按扶手上的按鈕，就可控制坐廁升降。該公司稱，如長者每去廁所也要人協助，或會令他們心理上感到不適，設備操作較簡單，長者只要有站立的氣力，即使不用照顧者攙扶亦能順利如廁，亦較尊重長者的私隱。

趙女士：售價逾4萬元太貴

患有坐骨神經痛的趙女士，數年前坐在馬桶如廁後，無力重新站起，在兒子攙扶下入院治療，逾一個月後才康復出院，現時每年都要定期覆診，現時仍害怕「坐低起唔到身」。趙女士昨試用該升降坐廁扶助器，認為能協助她如廁後慢慢起身，但逾4萬元的售價太貴，家住公屋的她亦擔心更換坐廁很麻煩。

人工智能偵測長者跌倒 不儲存影像

除了洗手間外，其他家居環境亦有跌倒風險，但照顧者未必能時時看顧。另一參展公司JKL i-healthcare，近日由澳洲引入具專利的人工智能偵測系統，外形設計成揚聲器，鏡頭具110度視野，人工智能鏡頭能實時分析長者的動作及日常行為，萬一長者不慎跌倒，約10秒後系統連接的手機應用程式會向照顧者發出提示信息，系統亦會偵測長者的咳嗽、笑及哭泣的頻率，照顧者亦能透過應用程式，了解長者有否流感徵狀和他們的心情，為保障私隱，系統不會儲存任何影像。

社聯及政府由昨日起一連4日，在灣仔會展舉辦「樂齡科技博覽暨高峰會」，共有逾百間參展單位，展出近600件樂齡科技產品。展覽設有4個主題展館，包括「跌倒預防及偵測」、「智慧城市優質服務」、「互動體驗運動場」及「樂齡美食市集」。社聯行政總裁蔡海偉稱，樂齡科技的市場大有需求，期望有更多公司投資及研發，如市場變大，有助降低產品價格並令更多人有能力負擔。

明報記者