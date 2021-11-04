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兩對夫妻各捐一腎 「交叉配對」獲新生 計劃推出3年首宗移植 盼配對池擴大加快換腎

【明報專訊】兩對夫妻，各有一人受腎病困擾而長年洗腎，夫妻血型卻不配對，無法捐腎醫好另一半，當中洗腎8年的患者更因身體狀况變差而即將不再適合做換腎手術，會被剔出輪候名單。今年中秋前夕終現轉機，「腎臟配對捐贈先導計劃」讓兩對夫妻的健康一方各捐出一個腎，令對方的另一半可以換腎，重過正常生活，是計劃推出3年來香港首宗交叉配對換腎手術。其中一名受腎者表示，特別多謝另一半願意參加這個計劃，捐腎予陌生人，令自己有重生機會。

明報記者

醫管局總行政經理李立業表示，本港現時有近2300名病人輪候屍腎，過往平均輪候約54個月，情况「不太理想」。當局參考美國、韓國等地做法後，2018年引入「腎臟配對捐贈先導計劃」，讓兩個正輪候換腎、其家屬血型或組織型不符的家庭「交叉換腎」，希望縮短輪候時間。

今年8月完成首宗腎臟交叉配對手術，兩對病人和家屬同時在兩間醫院做腎臟摘取及移植手術，四人在9月中秋節前出院，患者已毋須再洗腎。

親屬血型不脗合不能捐 配對「化不容為相容」

醫管局腎臟配對捐贈計劃工作小組聯席主席郭少燕稱，現時活體腎臟移植主要由病人的直系親屬或配偶捐贈，但部分家庭因血型或組織型不脗合未能移植，她形容計劃是「化不相容為相容」。

首宗成功配對的個案為兩對中年夫婦，其中受腎者甲洗腎近八年，其家屬兩度希望捐贈器官，惟因血型不脗合而告吹。病人近年開始接受洗血治療，在計劃成立之初已加入配對池，等候近3年。李立業透露，該夫婦去年曾與另一家庭成功配對，惟對方在手術前2至3星期因私人理由退出計劃。時間無情，病人不容許無了期等候，受腎者甲身體每况愈下，即將會被剔出器官輪候名冊，形容今次成功配對需要莫大的運氣。受腎者甲表示，如果沒有計劃，將不知道什麼時候可以換腎，形容現在獲得「重生機會」。其中一名受腎者說，會努力做好復康治療，「因為不想辜負這個新的腎臟，亦不想辜負我另一半及另一邊捐贈者對我的恩賜」。

確保公平免臨陣退縮 手術同時做

瑪嘉烈醫院泌尿科主管及外科部顧問醫生林耀宗說，參考外地做法和確保公平，兩組手術在瑪麗醫院和瑪嘉烈醫院同時進行，過程會通過視像會議「對表」，互相配合麻醉、摘除腎臟等程序。他表示此舉可增強病人信心，亦避免其中一方突然退出計劃。他又稱，為確保捐腎者和受腎者不知道彼此身分，會讓捐贈者比平常器官捐贈手術更早進入手術室，雙方不用親自辦理登記手續，避免二人在醫院碰面。此外，每個病人會有獨立編號。

腎友聯主席許小姐說，該計劃有助加快腎臟移植輪候時間，對腎病人是一個喜訊。但她認為計劃宣傳稍有不足，不少聯會會員和家屬因不了解內容而未有加入配對池，希望社會可以更開放，讓更多人受惠。

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