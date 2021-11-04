兩車相撞 毀太古前大班獨立屋大閘

貨車失靈衝落斜撼七人車

事發昨午2時許，65歲姓李男司機駕貨車沿香島道33號對開支路落斜，疑煞車失靈由斜路直衝而下，李不斷響號示意，失控貨車猛撼一輛往赤柱方向行駛的七人車，兩車餘勢未了再撞向香島道36號獨立屋門外大閘及圍牆。七人車左車身嚴重損毁，近車尾頂部凹陷，後座兩女乘客受傷被困；貨車則車頭及車斗損毁，姓李司機被困車廂。消防員接報到場，先後將3人救出，由救護車送院治理，3人均輕傷清醒。

涉事七人車韓國籍車主聞訊趕至了解意外，並稱將會追究貨車司機。據悉，七人車事發時由菲律賓裔男司機駕車，載同車主韓國籍妻子及其女友人出外，途經路口時遇到意外。被撞的香島道36號獨立屋，大閘及樓梯圍牆損毁，碎片散落一地。

意外後，太古前大班簡基富到場了解，並檢視獨立屋大閘及圍牆的損毁情况，他沒有回應在場傳媒提問。根據資料，簡基富2009年曾以約1.2億元，購入香島道36號A號獨立屋。