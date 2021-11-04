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六四集結案 衛署醫生：赴這類集會多年 知防疫措施難實行

【明報專訊】去年警方首次禁止支聯會舉辦六四集會，支聯會和民主派等人自行到維園悼念，壹傳媒創辦人黎智英、前支聯會副主席鄒幸彤和何桂藍3人否認煽惑他人參與，以及參與未經批准集結罪，案件昨在區域法院續審。為警方提供意見的衛生署醫生供稱，估計集會5萬至10萬人參與，更稱自己參與這類集會多年，故知道人數、流程及安排，認為主辦方難以實施防疫措施。

感染控制處主任陳虹供稱，她收到警方指示，就六四集會對公眾衛生的影響提供意見。辯方在盤問時指出，去年3月有逾200多宗新冠肺炎確診個案，5月跌至5宗，政府遂放寬防疫措施的限制。

憂社區爆發 向警建議取消集會

她稱，無法回應政府的防疫措施，但提到去年5月尾感染個案下降，第二波疫情緩和，但有零星個案沒有源頭，擔心造成社區爆發，故在5月28日向警方提供意見，不建議舉辦集會。

辯方盤問時問及，即使主辦方加上防疫措施，如為參與者量度體溫等，是否都不適宜舉辦集會，陳表示認同，更一度稱自己參與這類集會多年，知道人數、流程及安排，加上8人限聚令下，難以實施這類措施。

另外，記者跟隨證人陳虹，欲乘後樓梯的升降機到法院停車場時，兩名警員及保安多番阻撓，保安表示「呢部貨𨋢嚟」，拒絕讓記者進入該升降機。

【案件編號：DCCC 857-893/20等】

相關字詞﹕衛生署 維園燭光晚會 六四集會 煽惑他人明知而非法參與未經批准集結

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