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律師入稟 稱港有司法權控陳同佳謀殺

【明報專訊】律師蕭思江（圖）擔任董事的華孝有限公司日前入稟高等法院，稱本港法院具司法管轄權處理台灣殺人案，要求法庭頒令律政司有權就謀殺罪起訴疑犯陳同佳。入稟狀指，比起設有死刑的台灣，陳同佳在香港定罪可以「免於一死」。協助陳同佳的聖公會教省秘書長管浩鳴回覆查詢稱，不太清楚此事。

原告華孝有限公司以「港人民權民生黨」名義活動，蕭思江為該公司董事；被告分別為律政司長、警務處長及陳同佳。入稟狀指，陳同佳涉在台灣殺害女友潘曉穎，因洗黑錢罪在港服刑後出獄逾兩年，仍未兌現赴台受審承諾。原告表示，台灣設有死刑，陳在香港定罪比台灣定罪更好，冀陳為自己着想，在港承認謀殺罪及供出案件細節，「台灣可能遲早回歸中國，只是時間問題」。

指港定罪可免死 盼陳為自己着想

原告提出，雖然謀殺案在台灣發生，但死者潘曉穎是香港居民，根據《刑事訴訟程序條例》第19條，案件屬於香港法院的司法管轄權範圍內。原告又指，相信陳同佳已向警方錄取供辭，要求警務處長披露相關口供，如果陳有所招認，有助香港法院將他定罪。

《刑事訴訟程序條例》第19條指，在任何關於在公海或香港以外任何地方所犯罪行的公訴書內，指稱受損害的人在所控告的罪行發生時，是在香港法院的司法管轄權範圍內，即為法院具有司法管轄權聆訊和裁定該案件的足夠指稱。

律師：域外司法管轄權不包謀殺

對於入稟狀引用《刑事訴訟程序條例》第19條，執業律師熊運信稱「死者（潘曉穎）都唔喺香港死，謀殺案唔喺香港發生，點會適用呢？」熊表示，本港法庭行使域外司法管轄權的罪行不包括謀殺罪；本案涉及檢控決定，卻以民事方式入稟，並非一般的司法覆核，「方法好奇怪」，估計被告一方會申請剔除訴訟。

【案件編號：HCA1658/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕蕭思江 謀殺 律政司 管浩鳴 陳同佳 反修例運動

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